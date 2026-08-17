Cristiano Ronaldo reçoit un cadeau de mariage signé Jacob & Co à plus d’un million €

Cristiano Ronaldo a reçu de Jacob & Co une montre estimée à plus d’un million d’euros pour accompagner son mariage avec Georgina Rodríguez, célébré le 11 août 2026 à Cascais, au Portugal. Sportune rapporte que Jacob Arabo, fondateur de la maison horlogère, a remis personnellement au joueur une Twin Turbo Furious Baguette en or blanc.

Une montre sertie de 362 diamants

La pièce repose sur un mouvement mécanique baptisé JCFM05, composé de 832 éléments et offrant jusqu’à 50 heures de réserve de marche, selon Sportune. Elle intègre plusieurs complications de haute horlogerie, dont un tourbillon triple axe volant et un chronographe monopoussoir.

Le boîtier en or blanc 18 carats est serti de 344 diamants baguette, représentant environ 18,32 carats. Dix-huit pierres supplémentaires sont installées sur le fermoir. Au total, la montre compte donc 362 diamants pour un poids proche de 20 carats, précise le média français.

Le cadran en saphir fumé et les aiguilles squelettes plaquées rhodium complètent l’ensemble. Le bracelet est réalisé en cuir d’alligator avec une boucle déployante en or blanc. La valeur annoncée dépasse le million d’euros.

Un mariage célébré en petit comité

Le mariage de Ronaldo et Georgina a été officialisé le 11 août lors d’une cérémonie civile privée à Cascais. Reuters indique que le couple, ensemble depuis 2016, a choisi une célébration en présence de ses proches. Des informations publiées ensuite par People précisent que leurs cinq enfants ont assisté à la cérémonie organisée dans leur domicile.

La date avait une signification particulière pour le couple. Selon El País, elle correspondait au dixième anniversaire de leur première rencontre dans une boutique Gucci à Madrid. Après la cérémonie civile, Ronaldo et Rodríguez se sont rendus au sanctuaire de Fátima pour une bénédiction religieuse.

Georgina avait elle aussi choisi une pièce de joaillerie remarquable pour cette période. Cadena SER rapporte qu’elle portait un collier Chopard serti de diamants totalisant 50 carats.

Une collaboration ancienne avec Jacob & Co

Ronaldo entretient depuis plusieurs années une relation commerciale avec Jacob & Co, dont il est ambassadeur. La maison américaine a déjà associé son nom à plusieurs créations destinées au footballeur.

La Twin Turbo Furious Baguette n’est d’ailleurs pas une montre ordinaire de la collection du Portugais. Sportune décrit une pièce conçue autour d’un mouvement complexe et d’un important travail de sertissage. Le fondateur Jacob Arabo a lui-même effectué la remise au joueur, donnant à ce présent une dimension particulière dans le cadre du mariage.

Le mariage s’est toutefois déroulé dans un format très éloigné d’une grande cérémonie publique. Le couple a privilégié une célébration familiale à domicile, avant de partager les premières images de l’événement avec le public.