Dix ans après un accident mortel, le sénateur François Patriat succombe à une chute de vélo

François Patriat est mort ce mercredi 19 août au CHU de Dijon, à l’âge de 83 ans. Le sénateur de la Côte-d’Or avait fait une chute à vélo le 17 juillet, près de Pouilly-en-Auxois, et gisait au sol lorsque des passants l’ont découvert, selon Le Bien Public. Il n’avait plus repris conscience depuis, d’après des informations recueillies par franceinfo auprès de son entourage.

Dix ans plus tôt, presque au même quantième, l’élu bourguignon avait déjà survécu à un accident bien plus violent. Le 17 septembre 2016, son véhicule avait été percuté par une voiture roulant à contresens sur l’A38, entre Dijon et Pouilly-en-Auxois, au niveau de Pont-de-Pany. Le choc avait tué le conducteur fautif et blessé grièvement Patriat, qui avait dû être désincarcéré après près d’une heure d’intervention des secours.

Un vétérinaire devenu poids lourd du macronisme

Né le 21 mars 1943 à Semur-en-Auxois, vétérinaire de formation, François Patriat avait débuté en politique comme conseiller général de Côte-d’Or en 1976. Membre du Parti socialiste, il occupe ensuite les fonctions de secrétaire d’État aux PME puis de ministre de l’Agriculture sous Lionel Jospin, avant de présider la région Bourgogne de 2004 à 2015.

Élu sénateur en 2008, il rejoint dès 2016 les premiers soutiens d’Emmanuel Macron, alors candidat, et fonde en 2017 le groupe macroniste au Palais du Luxembourg, qu’il a présidé jusqu’à sa mort. Fin juin, il avait annoncé son retrait de la vie parlementaire, renonçant à briguer un nouveau mandat lors du renouvellement sénatorial de septembre. « Je mesure le chemin parcouru après cinquante ans à vos côtés pour servir l’Auxois », avait-il alors confié, cité par ICI Bourgogne.

Une vague d’hommages politiques

Le président de la République a salué sur X « l’un de ses plus infatigables artisans », ajoutant perdre « un ami cher ». Le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé que la vie politique perdait l’une de ses figures les plus attachantes. Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a de son côté salué un homme ayant su « guider notre groupe au Sénat avec détermination et constance ».

Le groupe parlementaire RDPI, qui comptait 21 sénateurs sur 348 lors du dernier renouvellement, a confirmé le décès dans la journée, évoquant une immense tristesse. Une enquête reste ouverte pour établir les circonstances précises de la chute de juillet.