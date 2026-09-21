Bénin : Olympe Bhêly-Quenum célèbre ses 100 ans, les images font le tour du web

L’écrivain béninois Olympe Bhêly-Quenum a franchi le cap des 100 ans le 20 septembre 2026. À cette occasion, des hommages ont été organisés au Bénin et en France, tandis que plusieurs vidéos et images de l’écrivain ont circulé sur les réseaux sociaux.

Un siècle de vie et plusieurs décennies consacrées aux lettres. Olympe Bhêly-Quenum a célébré son centenaire dimanche 20 septembre 2026. Né à Ouidah, l’écrivain a été entouré de proches à Garrigues-Sainte-Eulalie, en France, où il réside. Au Bénin, sa ville natale et Cotonou ont également accueilli des moments de célébration.

Une vidéo diffusée à l’occasion de cet anniversaire montre l’écrivain s’exprimant sur ce passage symbolique. D’autres images partagées sur les réseaux sociaux le montrent aux côtés de membres de sa famille et de proches venus marquer l’événement. Ces séquences ont rapidement attiré l’attention des internautes et remis sous les projecteurs le parcours de l’un des grands noms de la littérature béninoise.

Un centenaire célébré au Bénin et en France

À Cotonou, une célébration religieuse a notamment été organisée à l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul d’Agla, à l’initiative de Généreuse Gbêly Quenum, sœur de l’écrivain selon Le Potentiel. L’abbé Aimé Bata a rendu hommage à l’homme de lettres et à son œuvre, toujours les informations rapportées par le média béninois. À Ouidah, sa ville natale, des proches et admirateurs se sont également mobilisés.

En France, où vit actuellement l’écrivain, une réception familiale a également marqué le centenaire. Les images rapportées de Garrigues-Sainte-Eulalie montrent Olympe Bhêly-Quenum entouré de proches.

Cette célébration intervient après plusieurs initiatives consacrées à son œuvre. En juillet 2026, l’ouvrage Une plume centenaire – Olympe Bhêly-Quenum, placé sous la direction du professeur émérite Adrien Huannou et du docteur Raymond Gnanwo Hounfodji, avait été présenté comme un hommage scientifique au parcours de l’écrivain.

Une œuvre qui traverse les générations

Olympe Bhêly-Quenum est notamment l’auteur de Un piège sans fin, publié en 1960, de Le Chant du lac, de L’Initié, des Appels du Vodou et de plusieurs autres ouvrages. Le Chant du lac lui a valu le Grand Prix littéraire d’Afrique noire en 1966.

Son œuvre a largement puisé dans les réalités historiques, sociales et culturelles africaines. L’Initié et Les Appels du Vodou occupent notamment une place importante dans les travaux consacrés à son univers littéraire. Une réflexion publiée à l’occasion du centenaire revient ainsi sur la place des traditions initiatiques dans son écriture.

Le passage aux 100 ans donne donc une nouvelle visibilité à un parcours littéraire commencé au milieu du XXe siècle. Les vidéos et photographies largement relayées ces derniers jours prolongent, sur les réseaux sociaux, les hommages rendus à l’écrivain de son vivant.

Pour le Bénin, le centenaire d’Olympe Bhêly-Quenum constitue surtout l’occasion de remettre en avant une œuvre qui continue d’être étudiée, publiée et commentée plusieurs décennies après ses premières parutions.