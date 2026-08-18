Elon Musk a touché en 4 secondes le salaire annuel d'un employé Tesla en 2025

Un salarié de Tesla touche en moyenne 57 243 dollars par an. Elon Musk, lui, a empoché cette somme toutes les 4,23 secondes en 2025, selon le rapport Executive Paywatch publié cette semaine par l’AFL-CIO, la plus grande fédération syndicale des États-Unis.

Un écart de 2,5 millions de fois le salaire médian

La rémunération totale de Musk chez Tesla a atteint 158,3 milliards de dollars l’an dernier, d’après ce document. Ce montant représente 2 522 203 fois le salaire médian d’un employé de l’entreprise. Le PDG moyen d’une société du S&P 500 gagne pour sa part 312 fois plus que ses salariés, hors Musk ; en l’incluant dans le calcul, ce ratio grimpe à 5 387 fois.

« Le package 2025 d’Elon Musk chez Tesla n’a rien de comparable à ce que nous avons observé jusqu’ici », a déclaré Brandon Rees, chercheur principal du programme Executive Paywatch à l’AFL-CIO, cité par Fortune. Sa compensation équivaut également à 14 fois le total combiné des rémunérations de tous les autres PDG du S&P 500 réunis, selon ce même rapport.

Une compensation encore virtuelle

Les 158,3 milliards de dollars correspondent à la valeur comptable des actions Tesla attribuées à Musk au moment de leur octroi, et non à une somme perçue en liquide. Aucune de ces actions n’a pour l’instant été acquise. Ce package pourrait valoir jusqu’à 1 000 milliards de dollars si Tesla atteint plusieurs objectifs de performance sur dix ans, dont une valorisation boursière de 8 500 milliards de dollars ; l’entreprise est aujourd’hui évaluée à environ 1 400 milliards.

Cette rémunération dépasse à elle seule le chiffre d’affaires total de Tesla en 2025, fixé à 94 milliards de dollars. L’année a été marquée par la première baisse annuelle de revenus de l’histoire du constructeur automobile, à -3 %.

Une pratique déjà contestée en justice

Un juge du Delaware avait invalidé en janvier 2024 un précédent package de 55,8 milliards de dollars accordé à Musk, estimant que le processus d’approbation par le conseil d’administration était vicié. Les actionnaires avaient ensuite revoté en faveur d’un nouveau plan de compensation en 2025, ouvrant la voie à l’accord actuel.

Hors Tesla, la rémunération moyenne des PDG du S&P 500 a augmenté de 21 % en 2025, passant de 18,9 à 22,8 millions de dollars. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis le début du suivi de ces données par l’AFL-CIO dans les années 1990.