Golden Boy 2026 : Yan Diomande dans la course au sacre derrière Cubarsí et Yamal

Yan Diomandé occupe la troisième marche du classement provisoire du Golden Boy 2026, dévoilé ce 18 août par Tuttosport en partenariat avec Transfermarkt. L’ailier ivoirien, formé au RB Leipzig avant son transfert estival vers le Real Madrid, devance ainsi Warren Zaïre-Emery et s’installe parmi les principaux prétendants au trophée du meilleur jeune joueur d’Europe.

Cubarsí en tête, Yamal hors course pour le titre

Le classement place Pau Cubarsí en tête avec une note de 81,206 points, devant son coéquipier du FC BarceloneLamine Yamal, crédité de 80,583 points. Ce dernier ne peut toutefois plus prétendre au sacre : vainqueur de l’édition 2024, le règlement du Golden Boy interdit à un joueur de remporter le trophée deux fois. Sa présence dans le classement reste néanmoins comptabilisée puisqu’il coche encore les critères d’éligibilité liés à l’âge et au niveau de compétition.

Diomandé referme le podium avec 75,342 points, porté par sa dernière saison en Bundesliga et son transfert à 125 millions d’euros plus 15 millions de variables, devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club madrilène. Le joueur de 19 ans avait déjà attiré l’attention lors du dernier Mondial.

Warren Zaïre-Emery, du Paris Saint-Germain, complète le top 4 avec 74,041 points, suivi d’Ayyoub Bouaddi, milieu formé à Lille, cinquième avec 66,753 points. La seconde partie du top 10 réunit Victor Froholdt (FC Porto, 6e, 61,469), Rayan Vitor (Bournemouth, 7e, 61,135), Endrick (Real Madrid, 8e, 60,933), Eli Junior Kroupi (Bournemouth, 9e, 60,530) et Estêvão Willian (Chelsea, 10e, 60,446).

Un classement encore provisoire

Ce Top 100 ne constitue pas le verdict final. Un jury international de journalistes sportifs procède traditionnellement à une réduction progressive de la liste, ramenée à 20 noms en octobre avant l’ajout de cinq « wild cards » pour former le top 25 définitif soumis au vote. La cérémonie de remise du trophée est attendue en fin d’année.

Créé en 2003 par le journaliste Massimo Franchi, le Golden Boy récompense chaque année le meilleur footballeur européen de moins de 21 ans, désigné par un panel d’une cinquantaine de médias du continent. Parmi ses anciens lauréats figurent Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Mario Götze, premier joueur couronné en 2011.

Doué, tenant du titre 2025

L’édition précédente avait consacré Désiré Doué. L’attaquant du Paris Saint-Germain avait dominé le classement 2025 avec 450 points, loin devant Arda Güler (163 points) et Pau Cubarsí, alors troisième avec 161 points. Sa saison, ponctuée d’un quadruplé européen avec le PSG, lui avait valu de succéder à Lamine Yamal au palmarès et de devenir le quatrième Français distingué après Paul Pogba, Anthony Martial et Kylian Mbappé.

Un an plus tard, la hiérarchie s’est resserrée en tête de classement, avec un écart de moins d’un point entre Cubarsí et Yamal, tandis que Diomandé s’installe comme le principal outsider derrière le duo barcelonais.