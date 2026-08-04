Guinée : le général Bangoura garantit la loyauté de l'armée à Mamadi Doumbouya

Les forces armées guinéennes ont publiquement écarté toute hypothèse d’instabilité au pays, alors que le président Mamadi Doumbouya se trouve hors du territoire. Le chef d’état-major général des Armées, le général Ibrahima Sory Bangoura, a lu un communiqué à la télévision nationale dans la soirée du lundi 3 août 2026, quelques heures après le départ du chef de l’État pour la Grèce, où il doit passer plusieurs jours de congé annuel.

Un communiqué destiné à rassurer l’opinion

L’annonce du départ présidentiel a rapidement suscité des spéculations sur les réseaux sociaux, certains internautes évoquant des scénarios d’instabilité. Face à cette agitation en ligne, l’état-major s’est exprimé au nom des troupes terrestres, aériennes et navales, ainsi que des forces chargées du maintien de l’ordre. Bangoura a affirmé que les Forces de défense et de sécurité conservaient une « fidélité constante » et une « loyauté indéfectible » envers le président, les institutions et le peuple guinéen. Il a également appelé la population à « ne pas céder à la désinformation » et à poursuivre ses activités quotidiennes sans inquiétude.

Des déclarations de loyauté déjà formulées par le passé

Ce type de prise de parole solennelle n’est pas inédit depuis l’arrivée au pouvoir de Doumbouya par un coup d’État en septembre 2021. Bangoura, originaire de Coyah et à la tête de l’état-major depuis mai 2024, avait tenu des propos similaires en novembre 2025, lors de la célébration du 67e anniversaire de la création de l’armée guinéenne, promettant alors une « loyauté » renouvelée à la nation. Il avait été décoré fin mars 2026 dans l’ordre national du Collatier par le chef de l’État pour ses services rendus à la Nation, aux côtés d’autres hauts gradés du régime.

Une continuité institutionnelle affichée pendant l’absence présidentielle

Le communiqué militaire a insisté sur la volonté des forces de sécurité de garantir la stabilité intérieure et l’intégrité du territoire national durant l’absence du président. Selon le texte lu à la télévision nationale, l’armée entend poursuivre les actions de refondation de l’État engagées depuis 2021, tout en assurant la continuité des institutions républicaines. Le message s’est conclu par des vœux de bon séjour adressés au président et à sa famille, formule protocolaire venant clore une déclaration destinée à rassurer l’opinion publique guinéenne et internationale sur l’absence de tout risque de rupture institutionnelle.