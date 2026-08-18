«Je m'en charge»: la promesse de Poutine à un enfant qui lui fait part de son rêve

Le jeune Viacheslav Kazekin, finaliste du concours « Bolchaïa Peremena », a rencontré Vladimir Poutine le 10 août 2026 à Oulan-Oudé, en Bouriatie. Quelques jours plus tard, l’adolescent s’est confié au quotidien russe Izvestia sur cet échange et sur son projet de devenir pilote. Lors de cette rencontre, le collégien a notamment demandé au président russe de l’aider à intégrer l’école militaire Souvorov d’Irkoutsk. Il avait déjà tenté d’y entrer, avec le soutien de ses parents, mais avait découvert que l’établissement n’acceptait les élèves qu’à partir de la cinquième ou de la dixième classe. Une demande à laquelle le président Poutine a accéder, affirmant qu’il ferait tout pour l’aider à atteindre cet objectif.

Âgé de 14 ans et scolarisé en huitième classe, Viacheslav Kazekin explique que son intérêt pour l’aviation remonte à l’enfance. Il dit apprécier les voyages en avion et observer le ciel depuis le hublot. Son objectif est désormais de suivre une formation qui lui permettrait de se rapprocher des métiers du secteur. Selon l’adolescent, l’établissement propose par ailleurs une préparation pouvant conduire vers des carrières dans l’aviation, aussi bien militaire que civile.

Une seconde rencontre avec Poutine

La rencontre avec Vladimir Poutine constitue un autre moment marquant pour le jeune habitant d’Oulan-Oudé. Il avait déjà rencontré le président russe une première fois, mais affirme ne pas avoir imaginé pouvoir échanger directement avec lui. Le 10 août, leur discussion a donc porté sur son projet scolaire. Le chef de l’État lui avait alors indiqué qu’il chercherait une solution concernant son admission… à condition toutefois que ses notes se maintiennent.

Un concours unique en son genre

Le concours « Bolchaïa Peremena » (« Le Grand Changement ») est une compétition scolaire organisée en Russie pour les élèves du secondaire. Lancé en 2020, il s’inscrit dans un programme national destiné à encourager les jeunes à développer leurs compétences, leurs projets et leur orientation professionnelle. Les participants prennent part à différentes épreuves et présentent des projets individuels ou collectifs. Ce concours réunit chaque année des élèves venus de différentes régions du pays et récompense plusieurs catégories de participants.