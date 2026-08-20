La Russie frappe le QG de police de Jytomyr en Ukraine

Un drone russe a détruit une partie du quartier général régional de la police à Jytomyr, en Ukraine, le 19 août, tuant deux agents et blessant plusieurs dizaines de personnes. Le Service d’urgence de l’État (DSNS) a annoncé, le 20 août, un bilan global de trois morts et 53 blessés pour l’ensemble des frappes visant la ville ce jour-là.

Un bâtiment policier visé en plein jour

Selon le chef par intérim de la police nationale, Maksym Tsutskiridze, des drones de type Banderol ont touché le bâtiment abritant le quartier général régional de la police, tuant deux agents et blessant au moins dix personnes. Le ministre de l’Intérieur, Ivan Vyhivskyi, a précisé sur sa chaîne Telegram que plusieurs personnes avaient été blessées lors de cette frappe. Il a qualifié l’attaque de « cynique et délibérée », ajoutant qu’elle avait eu lieu « en plein jour, lorsque le bâtiment abritait non seulement des employés mais aussi des visiteurs, des civils ».

D’après Vyhivskyi, une alerte de raid aérien avait retenti avant l’impact et la majorité des personnes présentes avaient pu rejoindre des abris. Un double coup direct aurait toutefois coûté la vie au capitaine Artem Zubchuk, 32 ans, enquêteur principal au Département des enquêtes stratégiques de l’oblast de Jytomyr, et à la lieutenant-colonelle Yuliia Yevdokymova, 39 ans, assistante du chef du quartier général régional.

Des dégâts jusqu’à la bibliothèque pour enfants

Toujours selon le média local Suspilne Jytomyr, l’attaque a endommagé l’entrée centrale de la bibliothèque pour enfants de l’oblast, brisant fenêtres et portes, abîmant partiellement la toiture et détériorant du mobilier à l’intérieur. Le ministre de l’Intérieur a qualifié la journée de « tragique non seulement pour la police nationale ukrainienne mais pour l’ensemble du système du ministère de l’Intérieur ».

Une escalade des frappes à longue portée

Cette attaque survient dans un cadre de multiplication des bombardements russes ces dernières semaines. La veille encore, une frappe de neuf heures sur Kiev et sa région avait fait au moins 16 morts, selon le Premier ministre ukrainien Serguiï Koretsky. Le week-end du 16 et 17 août, un échange de frappes de drones et de missiles avait fait 19 morts en Russie et en Ukraine, détruisant notamment un marché du livre dans la capitale ukrainienne.

La Russie a tiré en juillet 376 missiles sur l’Ukraine, un chiffre record, plus du double de celui de juin. Le président Volodymyr Zelensky a par ailleurs indiqué que son pays avait fait face, en une seule semaine, à plus de 1 550 drones d’attaque et près de 1 560 bombes aériennes guidées, appelant les alliés occidentaux à renforcer les livraisons de systèmes antiaériens. Aucune reprise de négociations n’est annoncée à ce stade, alors que les deux camps poursuivent leurs frappes sur des cibles situées loin de la ligne de front.