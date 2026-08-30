Maduro depuis Brooklyn : les photos "du jour" datent en réalité de deux mois

Deux clichés de Nicolás Maduro diffusés ce jour sur son compte X remontent au 25 juin 2026, et non à la date de leur publication. Selon des proches de l’ancien président cités par le média AlbertoNews, l’image a été prise à l’occasion de la fête des Pères, avant de circuler en interne puis de parvenir à ses équipes de communication cette semaine seulement, huit mois après son arrestation.

Une publication qui suit un accord pétrolier

Le message accompagnant les photos évoque « un petit cadeau » adressé à ses petits-enfants et à « toute la gente noble qui nous aime ». Maduro y apparaît souriant, en survêtement, faisant le signe de la victoire des deux mains — les premières images connues de lui depuis l’intérieur du centre de détention de Brooklyn.

Leur diffusion intervient deux jours après l’annonce d’un accord entre le gouvernement de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez, et l’administration de Donald Trump. Cet accord prévoit la cession aux États-Unis de 65 milliards de barils de pétrole, soit environ 22 % des réserves totales du Venezuela, selon les informations relayées par AlbertoNews.

Un message de fermeté adressé à ses proches

« Je veux que vous sachiez que nous restons fermes, le cœur rempli de votre amour, cet amour qui nous parvient transformé en prière, en action permanente, en solidarité et en soutien véritable », a écrit Maduro dans le message accompagnant les clichés. Le texte remercie également ceux qui lui ont adressé des « mots », des « gestes » et des « bénédictions » depuis son incarcération.

Selon ses proches, cités par le média vénézuélien, la photo aurait été vue en interne dès le 13 juillet, avant d’être transmise aux équipes chargées de la communication de l’ancien président cette semaine seulement — expliquant le décalage entre la prise de vue et sa mise en ligne.

Une détention entamée après une opération militaire

Maduro et son épouse, Cilia Flores, sont détenus depuis le 3 janvier au Centre de détention métropolitain de Brooklyn, à la suite de leur capture par les forces américaines à Caracas dans le cadre de l’opération « Résolution absolue ». Lors de sa première audience, l’ex-président s’était déclaré innocent des quatre chefs d’accusation liés au narcoterrorisme retenus contre lui, se présentant devant le juge fédéral Alvin Hellerstein comme « un prisonnier de guerre ».

Le procès contre le couple doit s’ouvrir en juin 2027, une date fixée en juillet par le juge Hellerstein à la demande conjointe des avocats de la défense et de l’accusation. Une audience est prévue le 17 novembre pour examiner si Maduro, en sa qualité d’ancien chef d’État, bénéficierait d’une immunité susceptible de remettre en cause l’ensemble de la procédure.

Peu d’éléments avaient filtré jusqu’ici sur les conditions de détention de l’ancien président. Les premiers détails avaient été livrés par le rappeur Tekashi 6ix9ine, qui avait partagé sa cellule quelques jours durant la Semaine sainte. Son fils, le député Nicolás Maduro Guerra, avait ensuite évoqué une évolution des conditions de détention de son père, passé d’une cellule d’isolement à un espace partagé avec plusieurs codétenus.