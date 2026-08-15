Mariage de Cristiano Ronaldo : pourquoi sa mère Dolores Aveiro n'était pas présente

Dolores Aveiro ne figure pas parmi les personnes présentes au mariage de son fils Cristiano Ronaldo avec Georgina Rodríguez. L’union a été célébrée le 11 août à 13h30 dans la villa du couple, à Quinta da Marinha, près de Cascais, au Portugal, selon le document officiel consulté par la presse britannique.

Un cercle restreint autour des mariés

La propriété du couple, estimée à 30 millions de livres sterling, n’a réuni que quatre témoins ce jour-là, en plus des cinq enfants de Ronaldo et Rodríguez. Parmi eux figurent Ivana, sœur aînée de Rodríguez, désignée comme témoin sur l’acte, ainsi que Miguel Paixão, proche de Ronaldo depuis leur formation commune au Sporting CP. Un couple espagnol complétait la liste des invités : José Rodríguez Sangil, joaillier de profession selon la presse portugaise, et son épouse Mónica González Martínez. Les frères et sœurs du marié, Hugo, Elma et Katia Aveiro, ne comptaient pas non plus parmi les invités.

Une famille prévenue au dernier moment ?

La présentatrice Cristina Ferreira a évoqué ce dossier dans l’émission Dois às 10, sur TVI. Selon elle, « cela va causer beaucoup de problèmes, car la famille n’était pas présente ». Elle a précisé que les proches du marié n’auraient été informés que « trente secondes avant » la cérémonie, si toutefois ils l’ont été. Absente physiquement, Aveiro a néanmoins réagi à la publication Instagram annonçant le mariage en y ajoutant un cœur.

Des tensions rapportées depuis plusieurs années

Plusieurs médias espagnols et portugais ont évoqué, depuis le début de la relation entre Ronaldo et Rodríguez en 2016, des relations compliquées entre la belle-mère et la belle-fille. En 2019, Aveiro avait suscité une controverse en likant un commentaire insultant visant Rodríguez, avant de se désabonner d’elle sur Instagram l’année suivante, un geste qu’elle avait alors attribué à une erreur technique. En 2023, elle avait publiquement démenti toute mésentente, qualifiant ces rumeurs de « mensonges ». Le document de mariage révèle par ailleurs que Ronaldo et Rodríguez ont signé, la veille de la cérémonie, un contrat séparant leurs biens respectifs. Rodríguez ne portera pas non plus le nom de famille de son époux.

Une union après près d’une décennie de relation

Le mariage a eu lieu exactement un an après l’annonce des fiançailles du couple sur les réseaux sociaux, et environ neuf ans après leur rencontre en 2016. Des spéculations évoquaient auparavant une cérémonie à la cathédrale de Funchal, à Madère, ville natale de Ronaldo — une hypothèse écartée au profit d’une union nettement plus confidentielle que ce à quoi pouvait s’attendre le public pour l’un des footballeurs les plus suivis au monde, dont le compte Instagram dépasse les 650 millions d’abonnés.