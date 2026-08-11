Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez mariés ? Une photo d'alliances enflamme la toile

Deux mains entrelacées, chacune ornée d’un anneau doré, ont suffi à relancer les spéculations autour d’une union entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez. La photo, publiée le 11 août sur le compte Instagram certifié du footballeur portugais, ne comporte qu’une légende minimaliste : « C ❤️ G ».

Une image sans détails qui suffit à enflammer la toile

Ni lieu, ni date, ni communiqué n’accompagnent le cliché. Le cadrage serré sur les deux mains jointes laisse deviner des alliances assorties, sans autre confirmation visuelle. Cette absence d’explication n’a pourtant pas empêché la publication de circuler massivement en quelques heures, des millions d’internautes y voyant le signe d’un mariage célébré loin des caméras.

Cette annonce feutrée survient quelques jours seulement après un épisode qui avait déjà agité les réseaux : des badauds s’étaient rassemblés devant la cathédrale de Funchal, à Madère, croyant assister à la cérémonie du couple, avant qu’il n’apparaisse qu’un tout autre mariage s’y tenait. Cette confusion faisait elle-même suite à plusieurs semaines de rumeurs, des médias portugais et britanniques évoquant depuis début août une date fixée au 8 août sur l’île natale du champion.

De la boutique Gucci à dix ans de vie commune

L’histoire du couple remonte à 2016, à Madrid. Selon le récit popularisé par Ronaldo lui-même et repris dans le documentaire Netflix consacré à sa compagne, les deux se seraient croisés dans une boutique Gucci où travaillait alors Georgina Rodríguez comme vendeuse. Le joueur a raconté avoir ressenti quelque chose de particulier dès cet instant, avant de la retrouver quelques semaines plus tard lors d’un événement mode, moment où la relation aurait réellement démarré.

Cette version romancée a toutefois été contestée par un ancien collègue de boutique, qui affirme dans la presse espagnole que les deux ne se seraient pas adressé la parole ce jour-là, la rencontre décisive ayant eu lieu plus tard, lors d’une soirée. D’autres récits antérieurs évoquaient même un événement Dolce & Gabbana à Madrid comme point de départ. Quelle que soit la version exacte, le couple s’affiche publiquement pour la première fois en 2017, lors des FIFA Best Awards.

Une famille de cinq enfants et un parcours jalonné d’épreuves

Depuis, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez élèvent cinq enfants : Cristiano Jr., les jumeaux Eva et Mateo, ainsi que Alana Martina et Bella Esmeralda, nées de leur union. Leur histoire a aussi traversé un drame intime : en 2022, le couple avait annoncé publiquement la mort de l’un de leurs jumeaux à la naissance, seule Bella Esmeralda ayant survécu.

Les fiançailles, elles, avaient été officialisées à l’été 2025, la photo de la bague — un diamant estimé à plusieurs millions d’euros — ayant à l’époque déjà déclenché une vague de commentaires comparable à celle observée aujourd’hui.

Aucune confirmation officielle pour l’instant

Ni l’entourage du joueur d’Al-Nassr ni celui de l’influenceuse hispano-argentine n’ont confirmé la tenue d’une cérémonie de mariage à ce jour. La photo du 11 août reste le seul élément publié directement par le couple, laissant planer l’incertitude sur la nature exacte de l’événement qu’elle semble montrer.