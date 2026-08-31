Mbappé, aperçu avec Ester Expósito : sa pirouette face à une question sur le mariage

Kylian Mbappé a été interrogé à Madrid sur la possibilité de se marier après avoir été aperçu avec Ester Expósito dans les rues de la capitale espagnole. Le joueur du Real Madrid a préféré répondre avec humour avant de poursuivre son chemin.

Une sortie remarquée à Madrid

La séquence intervient alors que Mbappé et Ester Expósito ont été vus ensemble, main dans la main, dans les rues de Madrid le 30 août. Les images diffusées sur la toile montrent les deux personnalités profitant d’une soirée dans la capitale espagnole. Leur proximité publique intervient après plusieurs apparitions qui avaient déjà alimenté les spéculations sur leur relation.

La presse espagnole évoque désormais une relation de plus en plus visible, mais les intéressés n’ont pas communiqué officiellement sur leur statut sentimental. Il convient donc de rester prudent sur la nature exacte de leur relation.

La scène a pris une autre dimension lorsqu’une journaliste espagnole a profité de leur passage pour interpeller l’attaquant français. Son point de départ était le mariage récent de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, célébré le 11 août à Cascais, au Portugal, lors d’une cérémonie civile privée.

Mbappé esquive la question sur son mariage

La journaliste a ensuite orienté la discussion vers Mbappé lui-même, lui demandant s’il pourrait être le prochain grand nom du football à se marier. Selon les informations disponibles, le Français, visiblement amusé par la situation, a lancé : « Attention au mur. »

La séquence ne s’est pas arrêtée là. Interrogé sur le mariage de Ronaldo, son ancien modèle et adversaire sur les terrains, Mbappé a simplement répondu : « Eh bien, tant mieux pour eux. » Relancé sur son propre mariage, il n’a pas donné de réponse directe et a finalement conclu l’échange avant de repartir.

Cette réaction alimente les commentaires autour de sa vie privée, sans permettre pour autant de tirer une conclusion sur ses intentions matrimoniales.

Mbappé reste très exposé depuis le Mondial

Cette attention autour de sa vie privée intervient alors que le Français traverse une période particulièrement suivie sur le plan sportif. Il a remporté le Soulier d’or de la Coupe du monde 2026 avec 10 buts, devenant le premier joueur à décrocher deux fois cette distinction après son sacre de 2022. Il est aussi devenu le meilleur buteur de l’histoire du Mondial avec 22 réalisations.

Avec le Real Madrid, Mbappé a également inscrit son quatrième but de la saison lors de la victoire 4-0 contre Málaga, le 30 août. Le club madrilène a ainsi remporté ses trois premiers matches de Liga, tandis que l’attaquant français poursuit son début de saison avec une forte exposition médiatique, sur et en dehors des terrains.