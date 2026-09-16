Ballon d’Or 2026 : Mbappé devance Yamal, mais un autre Espagnol complète le podium de Marca

Kylian Mbappé arrive en tête du sondage organisé par Marca sur le Ballon d’Or 2026, avec 24 % des suffrages, devant Lamine Yamal (23 %). Fabián Ruiz crée la principale surprise du vote en prenant la troisième place avec 17 %, devant Rodri (8 %).

Ce résultat ne constitue pas le classement officiel du trophée, dont le lauréat sera annoncé le 26 octobre à Londres. Il donne cependant une indication sur les préférences des internautes du média espagnol à quelques semaines de la cérémonie.

Mbappé et Yamal se détachent

L’écart entre les deux premiers n’est que d’un point. Le français recueille 24 % des votes, contre 23 % pour l’attaquant du FC Barcelone. Ce résultat intervient deux jours après une déclaration de Yamal sur sa propre candidature. En effet, le barcelonais considère Mbappé comme son principal rival et estime que sa saison, marquée par le sacre mondial de l’Espagne et le titre de Liga avec le Barça, lui donne des arguments pour remporter le trophée.

Il a aussi été élu meilleur joueur de Liga pour la saison 2025-2026. Mbappé dispose, lui, d’un autre argument majeur : ses performances individuelles. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de la Coupe du monde, de la Liga et de la Ligue des champions. Il n’a toutefois remporté aucun titre majeur avec son club ou sa sélection sur la période prise en compte.

Fabián Ruiz crée la surprise

Le classement de Marca réserve surtout une place importante à Fabián Ruiz. L’international espagnol obtient 17 % des voix, soit neuf points de moins que Yamal, mais neuf de plus que Rodri, quatrième avec 8 %. Il arrive aussi très loin devant plusieurs joueurs considérés comme des candidats au trophée dans d’autres débats.

Khvicha Kvaratskhelia est neuvième, tandis qu’Ousmane Dembélé, lauréat du Ballon d’Or 2025, ne figure qu’en 11e position. Michael Olise occupe la 14e place. Cette dernière donnée rappelle à quel point la hiérarchie peut évoluer d’une édition à l’autre. Dembélé avait pourtant remporté le Ballon d’Or 2025 après une saison couronnée par la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Lamine Yamal avait terminé deuxième de cette édition.

Une course qui reste ouverte

Le sondage de Marca ne dessine donc pas encore le classement final. Il révèle surtout des écarts de perception entre les différents candidats. Fabián Ruiz en constitue l’exemple le plus frappant dans ce vote espagnol. La saison 2026 a déjà produit plusieurs changements de tendance. Harry Kane, auteur de 73 buts avec son club et sa sélection selon des données rapportées cette semaine, apparaît aussi très haut dans certaines évaluations de la course.

Des bookmakers le plaçaient récemment devant Yamal, Rodri et Mbappé. Entre les statistiques individuelles de Mbappé, les titres de Yamal, le parcours de Fabián Ruiz et la montée de Kane, les critères ne conduisent donc pas tous au même ordre. Le vote de Marca ajoute une nouvelle photographie de cette course avant le verdict officiel de Londres.