Mbappé face à Zidane : la règle stricte qui attend le capitaine des Bleus

Kylian Mbappé va devoir revoir son rapport au travail défensif sous les ordres de Zinedine Zidane. Le nouvel entraîneur des Bleus, nommé le 28 juillet par la Fédération française de football, prend ses fonctions le 1er août avec une exigence connue depuis 2015 : aucun joueur ne peut se soustraire aux tâches défensives, quel que soit son statut.

Une doctrine énoncée dix ans avant sa nomination

Sur le plateau du Canal Football Club, alors qu’il entraînait encore la réserve du Real Madrid, Zidane avait détaillé sa conception du jeu sans ballon. « Quand on n’a pas le ballon, je veux que mon équipe défende, mais tout le monde », avait-il affirmé, avant de préciser : « vous ne pouvez pas vous permettre aujourd’hui dans une équipe qu’un joueur ne défende pas ». Cette philosophie s’accompagnait d’une contrepartie sur le plan offensif, où Zidane disait vouloir laisser ses joueurs libres de créer.

Cette ligne tactique tranche avec la gestion adoptée jusqu’ici par Didier Deschamps envers son capitaine. Le sélectionneur sortant avait publiquement écarté les critiques sur le faible volume de courses de Mbappé, estimant qu’exiger de lui un rendement digne d’un milieu de terrain reviendrait à mal exploiter ses qualités explosives.

Un point faible documenté par les statistiques

Mbappé cumule la saison passée 0,2 contribution défensive par 90 minutes selon FotMob, un total inférieur à celui de tous les autres joueurs des vingt meilleurs championnats européens. En Liga, il ferme la marche d’un classement regroupant 344 joueurs, gardiens compris, avec six actions défensives recensées sur l’ensemble de l’exercice.

L’intéressé n’a jamais nié cette faiblesse. Dans le podcast The Bridge, animé par son coéquipier Aurélien Tchouaméni, il avait reconnu défendre moins que ses partenaires, tout en assurant accepter ces critiques comme constructives. Au journal Le Parisien, il avait admis devoir « passer un step supplémentaire » sur ce plan.

Une relation ancienne entre les deux hommes

L’arrivée de Zidane repose sur des liens tissés de longue date avec son futur capitaine. Le quotidien L’Équipe évoque une proximité entre les deux hommes datant du passage de Mbappé au Real Madrid, un facteur qui aurait pesé dans les discussions avec la Fédération française de football en vue de sa nomination. Plusieurs joueurs de la sélection auraient manifesté leur impatience de travailler sous ses ordres.

Le premier rassemblement du mandat Zidane se tient en septembre, avant l’entrée en lice des Bleus en Ligue des nations. La sélection affronte la Turquie le 25 septembre, puis la Belgique trois jours plus tard, avant de retrouver l’Italie et de recevoir à nouveau les Belges début octobre. Zidane devient le 18e sélectionneur de l’histoire de l’équipe de France depuis Henri Guérin en 1964, pour un contrat courant jusqu’à la Coupe du monde 2030.