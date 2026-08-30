Mbappé, puis Zidane : les Bleus enchaînent les échecs surprises dans The Voice Kids

Un talent de 9 ans a préféré la chanteuse Santa au message vidéo de Zinédine Zidane lors du tournage de la nouvelle saison de The Voice Kids, diffusée samedi 29 août sur TF1. Quelques minutes plus tôt dans le même épisode, un garçon de 11 ans avait déjà tourné le dos à l’intervention de Kylian Mbappé.

Deux appels vidéo pour retenir les talents

Le coach Soprano a sollicité Zidane pour appuyer sa candidature auprès d’Azure, jeune choriste passionnée de football et de gymnastique. Diffusé sur l’écran géant du plateau, le message du nouveau sélectionneur des Bleus tenait en quelques phrases : « Sans hésitation à avoir, tu peux choisir Soprano. Il va t’amener au bout. » La fillette, qui venait d’interpréter Don’t Speak du groupe No Doubt et de retourner les quatre fauteuils, a finalement opté pour Santa, qui avait entre-temps bloqué Patrick Fiori pour écarter un concurrent.

Un peu plus tôt dans l’émission, Matt Pokora avait tenté la même manœuvre avec Mbappé pour convaincre Jude, 11 ans. Le capitaine du Paris Saint-Germain puis du Real Madrid avait enregistré un message similaire, sans parvenir non plus à faire pencher la balance en faveur du chanteur.

Un nouveau dispositif introduit cette saison

Le recours à une personnalité extérieure pour appuyer un choix repose sur un dispositif inédit baptisé « Top chrono« , mis en place pour cette édition : le coach dispose alors de quelques secondes pour convaincre un talent de rejoindre son équipe. Mbappé et Matt Pokora se connaissent depuis une dizaine d’années et entretiennent une relation proche, ce qui explique le choix du chanteur de miser sur cette personnalité pour sa tentative.

Une apparition inhabituelle pour le nouveau sélectionneur

L’intervention de Zidane intervient à un moment charnière de sa carrière. Nommé à la tête de l’équipe de France après le départ de Didier Deschamps, arrivé au terme de son contrat le 31 juillet 2026, l’ancien champion du monde 1998 doit dévoiler sa première liste de joueurs le 17 septembre, avant un premier rassemblement fin septembre pour quatre matchs de Ligue des nations. Deschamps avait annoncé son départ dès janvier 2025, mettant fin à quatorze années à la tête des Bleus, un record de longévité pour un sélectionneur français.

Deux jeunes talents finalement recrutés par d’autres coachs

Ni Mbappé ni Zidane n’ont réussi à faire basculer le choix des deux candidats vers les coachs qui les avaient sollicités. Santa, qui a débuté comme coach lors de la saison précédente après avoir été conseillère de battle dans l’équipe de Fiori, a justifié son choix en insistant sur sa capacité à accompagner les émotions de la jeune Azure. Le sort de Jude, recruté malgré l’appui de Mbappé, n’a pas été détaillé dans les comptes rendus de l’épisode.

Mbappé, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 66 réalisations selon les données rapportées après le dernier Mondial, reste le capitaine de l’équipe de France. Zidane, de son côté, entame sa prise de fonction avec l’objectif annoncé de qualifier les Bleus pour la prochaine grande compétition internationale.