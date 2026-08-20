Meurtre au Texas : sa mère le dénonce après son aveu sur la mort de sa femme

Un homme de 37 ans a été arrêté le 12 août à Plano, au Texas, après la découverte du corps de son épouse dans le coffre d’une voiture. Sa mère avait alerté la police après un appel au cours duquel il lui aurait annoncé que sa femme était morte.

La victime, Eliana Alexandra Bigoni, 34 ans, et Jake O’Brien Bigoni étaient séparés et engagés dans une procédure de divorce. Selon l’affidavit de cause probable établi par la police de Plano, Eliana s’était rendue le matin du 12 août au domicile de son mari pour récupérer leurs deux enfants, âgés de 2 et 5 ans. Elle devait ensuite retrouver une amie pour prendre le petit-déjeuner à 8 h 30, mais ne s’y est jamais présentée.

La mère alerte les policiers

L’absence d’Eliana a rapidement inquiété son entourage. Une amie a contacté les autorités après avoir constaté que la jeune femme ne répondait plus et que la localisation de son téléphone indiquait toujours le complexe résidentiel où vivait son époux.

La police s’est rendue sur place vers 10 h 30. Bigoni aurait alors affirmé que son épouse était passée plus tôt dans la matinée, avant de repartir. Les agents ont cependant remarqué une importante tache humide sur son tee-shirt. L’homme aurait expliqué qu’elle provenait du nettoyage de son appartement.

Quelques minutes plus tard, les enquêteurs ont appris un élément qui a changé le cours de l’intervention. Selon l’affidavit, la mère de Bigoni avait appelé la police après avoir reçu un appel de son fils vers 10 h 15. Il lui aurait dit : « J’ai quelque chose à te dire. Elle est morte. Nous nous sommes disputés et elle est morte. »

Les policiers ont alors confronté Bigoni à cette déclaration. D’après le document judiciaire, il aurait demandé comment les enquêteurs pouvaient savoir ce qu’il avait dit à sa mère.

Le corps retrouvé dans le coffre

Les forces de l’ordre ont finalement inspecté le garage de la résidence. Le corps d’Eliana a été découvert dans le coffre d’une Hyundai Genesis blanche. Les enquêteurs ont relevé d’importantes blessures au niveau du visage et de la tête ainsi que des traces de sang dans l’appartement. La tache présente sur le vêtement de Bigoni aurait également été identifiée comme du sang.

Les deux enfants du couple se trouvaient dans l’appartement au moment des faits présumés. Ils n’ont pas été blessés et ont été pris en charge par les autorités. Un responsable de la police de Plano a confirmé leur présence, tout en précisant que les enquêteurs ne pouvaient pas déterminer ce qu’ils avaient éventuellement vu.

Bigoni a d’abord été placé en détention pour une infraction liée à la profanation ou à la dissimulation d’un cadavre. Une accusation de meurtre au premier degré a ensuite été ajoutée. Il reste détenu sans possibilité de libération sous caution, selon les informations communiquées par les autorités. La cause officielle du décès d’Eliana n’avait pas encore été rendue publique par le médecin légiste du comté de Collin.

Un contexte marqué par les violences conjugales

L’affaire intervient dans un État où les homicides entre partenaires restent un problème important. Selon le Texas Council on Family Violence, 161 personnes ont été tuées par leur partenaire actuel ou ancien en 2024, dont 137 femmes. L’organisme indique aussi que 66 % des auteurs recensés cette année-là avaient des antécédents connus de violence.

L’accusation portée contre Bigoni ne constitue pas une condamnation. La procédure judiciaire doit encore établir les circonstances exactes de la mort d’Eliana et la responsabilité pénale de son mari.