MOELE-BÉNIN réaffirme son soutien à Wadagni et annonce son Conseil National en septembre

MOELE-BÉNIN confirme son alignement derrière le président Romuald Wadagni et fixe la tenue de son Conseil National à la première quinzaine de septembre 2026. L’annonce a été faite dans un communiqué de la Direction de l’Information et de la Communication du parti, publié le 19 août 2026.

Un soutien renouvelé au chef de l’État

Le parti indique rester fidèle à ses idéaux fondamentaux après avoir porté la candidature de Wadagni à la magistrature suprême lors de la présidentielle d’avril 2026. Selon le communiqué, MOELE-BÉNIN se tient résolument aux côtés du Chef de l’Etat ainsi que de son Gouvernement, réaffirmant du même geste son attachement à la République.

La formation, dirigée par Jacques Ayadji, annonce que ses militants continueront à s’investir localement, avec pour priorités la justice sociale, la consolidation de l’État de droit et le développement du pays, toujours selon le texte diffusé par le Secrétariat Administratif du parti.

Le Conseil National fixé pour septembre

Conformément à ses statuts, le parti tiendra son Conseil National au cours de la première quinzaine de septembre 2026, sans date précise communiquée à ce stade. Cette session, qualifiée d’étape importante dans la consolidation de son action politique, se tient dans un contexte particulier : elle coïncide avec le 8ème anniversaire de MOELE-BÉNIN et survient après la tenue successive des élections communales, législatives et présidentielle de l’année.

Créé en juillet 2018 par Jacques Ayadji, ancien ministre-conseiller aux infrastructures sous Patrice Talon et aujourd’hui chargé de mission du président Wadagni aux affaires politiques, MOELE-BÉNIN s’est construit comme l’une des formations de soutien à la mouvance présidentielle. Les conclusions de ce Conseil National devraient donner le ton de l’action du parti pour les prochains mois.