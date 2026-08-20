Aveyron : treize jours après la mort d'une cavalière de 12 ans, le centre équestre de Najac maintenu fermé

La carrière du centre équestre de Najac, dans l’Aveyron, reste fermée treize jours après la mort d’une adolescente de 12 ans. L’accident s’est produit le 7 août lors d’une balade à poney organisée pour des débutants.

Vers 15h30 ce jour-là, la jeune cavalière chute de sa monture après l’emballement de trois équidés. Grièvement blessée, elle est évacuée par hélicoptère puis décède peu après son arrivée à l’hôpital. Deux autres enfants, âgés de 7 et 10 ans, sont légèrement blessés au même moment. La sortie était encadrée par la prestataire du centre équestre rattaché au VVF de Najac.

Une carrière jugée non conforme

Le lendemain du drame, un agent du Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de l’Aveyron contrôle les installations, en présence des forces de l’ordre. L’inspection débouche sur un constat de non-conformité de la carrière aux normes de sécurité en vigueur. Sur cette base, la préfecture de l’Aveyron prend un arrêté imposant sa fermeture, sous peine des sanctions prévues par l’article L322-4 du code du sport. La porte d’entrée d’un bâtiment du centre a par ailleurs été placée sous scellés.

L’arrêté préfectoral précise que cette fermeture « pourra, le cas échéant, être abrogée après réalisation par l’exploitant des mises en conformité exigées et contrôle des installations par les services compétents ». Treize jours après les faits, aucune date de réouverture n’a été communiquée.

Une enquête pour homicide involontaire

Le parquet de Rodez a ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire. Les premiers éléments recueillis pointent l’emballement simultané de trois chevaux comme origine de la chute mortelle, sans que les causes de cet emballement soient à ce stade établies.

Le centre équestre proposait habituellement des balades à dos de poney, de jument ou de cheval, ainsi que des sorties en calèche et des séances de médiation équine, grâce à un cheptel de treize équidés. Selon un rapport de Santé publique France portant sur la période 2017-2018, l’équitation a été à l’origine de 14 décès accidentels en France sur ces deux années, un chiffre à mettre en regard des 303 décès recensés sur la même période pour les sports de montagne.

Une commune sous le choc

À Najac, village d’environ 770 habitants classé parmi les plus beaux de France, l’accident a suscité une vive émotion. « C’est vraiment triste et on est solidaire avec la famille de la petite », confie un restaurateur du village. La municipalité s’est associée au deuil de la famille par la voix de son premier adjoint, qui évoque un drame pour la commune entière.

L’établissement, situé à l’entrée de la structure de vacances « Les Hauts de Najac », accueille chaque été de nombreuses familles en séjour, ce qui explique la présence d’enfants de différents âges lors de la sortie du 7 août.