Natacha Rey, à l’origine de la rumeur sur Brigitte Macron, meurt après une ultime victoire en justice

Natacha Rey est décédée le 13 septembre 2026 à Saintes, en Charente-Maritime, après avoir consacré plusieurs années à une enquête controversée sur Brigitte Macron. Le même jour, son avocat François Danglehant annonçait sur les réseaux sociaux qu’elle avait, selon lui, définitivement remporté la procédure en diffamation qui l’opposait à la première dame et à son frère.

L’annonce de son décès a été rendue publique le 18 septembre par Xavier Poussard, qui a indiqué qu’elle était morte d’un cancer. Ses obsèques ont été célébrées le même jour à Saintes, selon les informations recueillies par 20 Minutes auprès du diocèse.

Une procédure judiciaire qui avait commencé en 2021

Avant de devenir connue pour la rumeur visant Brigitte Macron, Natacha Rey avait déjà été confrontée à la justice dans le cadre de ses recherches. Selon les éléments retracés dans plusieurs documents consacrés à son parcours, elle avait pris contact en juin 2021 avec Catherine Audoy, épouse de Jean-Louis Auzière, un proche de la famille du premier mari de Brigitte Macron, André-Louis Auzière.

Cette démarche avait été suivie, le mois suivant, d’une garde à vue. Les sources disponibles ne concordent pas toutes sur la date exacte, certaines mentionnant le 11 juillet 2021 et d’autres le 13 juillet. Elle avait été entendue par les gendarmes après une plainte déposée par Catherine Audoy, selon les récits publiés à l’époque.

Cet épisode est antérieur à la vidéo de décembre 2021 avec Amandine Roy, qui avait largement contribué à faire connaître ses affirmations sur Internet.

Une condamnation annulée en appel

Natacha Rey et Amandine Roy avaient été condamnées en première instance en septembre 2024 dans une procédure en diffamation engagée par Brigitte Macron et son frère. Natacha Rey avait alors écopé d’une amende de 500 euros avec sursis, selon les comptes rendus judiciaires cités par 20 Minutes.

La cour d’appel de Paris avait ensuite relaxé les deux femmes le 10 juillet 2025. Cette décision ne validait pas les affirmations diffusées au sujet de Brigitte Macron : elle portait sur la qualification juridique des propos au regard du droit de la diffamation.

Un pourvoi en cassation avait ensuite été annoncé par Brigitte Macron et son frère. De son côté, l’avocat de Natacha Rey avait indiqué en septembre 2025 que sa cliente avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme.

Une annonce judiciaire le jour de sa mort

Le 13 septembre 2026, à 14 h 20 heure de Paris, François Danglehant a publié un message annonçant que Natacha Rey avait « définitivement gagné le procès pour diffamation », selon une publication consultée par plusieurs sources.

Cette annonce et son décès portent la même date. L’heure exacte de la mort de Natacha Rey n’a toutefois pas été rendue publique. Il n’est donc pas possible d’établir si elle avait connaissance de cette annonce avant son décès.

Son parcours judiciaire s’achève ainsi sur une décision présentée comme définitive par son avocat, après plusieurs années de procédures liées à la diffusion de ses accusations contre Brigitte Macron.