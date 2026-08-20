Munich : l'A380 de Lufthansa toujours interdit de vol, le BFU explore plusieurs pistes

L’Airbus A380 immatriculé D-AIML n’a pas repris l’air depuis son incident survenu à Munich lundi soir. Le Bureau fédéral allemand d’enquête sur les accidents aériens (BFU) n’a fixé aucun calendrier pour ses conclusions.

Un appareil bloqué à Munich

L’avion assurait le vol LH459 en provenance de San Francisco, avec 351 passagers à bord, lorsqu’il a posé ses roues sur le béton, en amont du seuil officiel de la piste sud. Le contact a endommagé plusieurs feux d’approche ainsi que des pneus de l’appareil.

D’après la chaîne RTL, des techniciens du BFU ont exploité les enregistreurs de vol récupérés sur place peu après l’incident. Le maintien au sol de l’appareil, deux jours plus tard, suggère que les vérifications techniques et l’enquête se poursuivent en parallèle. Sollicitée, la compagnie n’a livré aucun détail sur l’origine exacte de l’anomalie ni sur le calendrier de remise en service de l’A380.

Aucun passager n’a été blessé, et l’ensemble des voyageurs a pu quitter l’appareil normalement une fois celui-ci stationné au terminal. Le balisage lumineux endommagé a été réparé en moins d’une heure, permettant la réouverture rapide de la piste.

Plusieurs pistes explorées par les enquêteurs

Les données de vol seront confrontées aux procédures suivies par l’équipage, aux performances de l’appareil, aux conditions météorologiques et à l’infrastructure au sol. L’enjeu est de comprendre pourquoi l’avion a franchi le seuil de piste à une altitude inférieure à celle prévue.

Plusieurs hypothèses restent ouvertes : une trajectoire de descente trop basse, une erreur d’appréciation visuelle en phase finale, ou l’incidence des conditions environnementales. Des orages avaient touché la région de Munich dans les heures précédant l’atterrissage, avant une amélioration progressive de la visibilité, remontée à environ 10 kilomètres au moment du toucher des roues.

Deuxième incident en trois jours sur la même piste

Cet événement fait suite à un autre incident survenu deux jours plus tôt sur cette même piste 26L. Le 15 août, un Boeing 787-9 de Vietnam Airlines à destination de Hanoï avait peiné à accélérer lors de son décollage, parcourant environ 120 mètres au-delà de la zone pavée avant de quitter le sol. La rotation tardive avait provoqué un choc de la partie arrière de l’appareil contre la piste et endommagé plusieurs pneus, sans faire de blessé. Le BFU instruit séparément les deux dossiers. Les enquêteurs excluent pour l’instant tout lien de cause entre les deux événements, l’un s’étant produit au décollage et l’autre à l’atterrissage.

Avec 73 mètres de long et une capacité maximale de 509 passagers, l’A380 demeure le plus gros avion de ligne du monde. Entré en service commercial en 2007, l’appareil impliqué dans cet incident totalise environ treize ans de vol. Lufthansa avait remis sa flotte d’A380 en service à Munich en 2023, après près de trois années d’interruption liées à la pandémie.