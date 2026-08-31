New York: une femme tuée par la police après avoir poignardé deux personnes

Une femme a poignardé deux personnes lundi 31 août à Times Square, à New York, avant d’être touchée par des tirs de policiers. Elle est décédée après son transfert à l’hôpital, tandis que l’une des victimes a également succombé à ses blessures.

L’attaque s’est produite vers 16 h 30 près de l’intersection de West 42nd Street et de Seventh Avenue, dans un secteur très fréquenté par les touristes et les habitants. D’après les autorités, la suspecte était armée de couteaux et aurait attaqué un homme et une femme avant de fuir vers un poste de police situé à proximité.

Une intervention policière après les agressions

Les policiers ont retrouvé la suspecte près de la sous-station du NYPD. Selon les informations communiquées par la police, elle n’aurait pas obtempéré aux demandes visant à déposer son arme. Les agents ont alors ouvert le feu. Grièvement touchée, la femme a été conduite à l’hôpital dans un état critique avant d’y mourir. Le New York Post rapporte qu’une tentative de neutralisation au moyen d’un taser aurait précédé les tirs.

La police a décrit la suspecte comme une personne « semblant souffrir de troubles émotionnels », selon les premiers éléments communiqués aux médias américains. Son identité et les circonstances précises ayant conduit aux agressions n’ont pas été rendues publiques.

Une victime tuée, une autre dans un état critique

Les deux personnes poignardées ont également été hospitalisées. La victime féminine est morte des suites de ses blessures, selon des sources policières citées par ABC News. L’autre victime, un homme, a été admise à l’hôpital Bellevue dans un état critique. Les autorités n’ont pas retenu, à ce stade, de piste terroriste. L’enquête doit permettre de déterminer les circonstances exactes de l’attaque et son éventuel mobile.

Une attaque dans un secteur très fréquenté

La scène s’est déroulée dans l’un des espaces piétonniers les plus fréquentés de New York. Selon la Times Square Alliance, le secteur accueille habituellement entre 200 000 et 250 000 piétons par jour. En 2024, environ 220 000 personnes y entraient quotidiennement, tandis que les journées les plus chargées peuvent atteindre 330 000 passages.

Cette fréquentation explique la présence de nombreux témoins au moment des faits. La Times Square Alliance indique également que le réseau de comptage installé dans le quartier fonctionne en continu et surveille 33 emplacements répartis dans la zone.

Après les tirs, une partie de la Seventh Avenue a été fermée et les autorités ont demandé au public d’éviter le secteur, en raison des opérations de police et des perturbations de circulation.