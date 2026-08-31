Nigeria : 324 terroristes neutralisés et plus de 621 otages secourus en août 2026

Les troupes nigérianes ont neutralisé 324 terroristes et éléments criminels au cours du mois d’août 2026, sur l’ensemble des théâtres d’opérations du pays. Plus de 621 personnes enlevées ont également été libérées durant la même période, selon les chiffres présentés le 31 août à Abuja par le directeur des opérations médias de la Défense, le général de division Michael Onoja.

Une série d’attaques ces derniers mois

Ce bilan intervient après plusieurs semaines de violences dans différentes régions du pays. Le 21 août, des hommes armés, présumés membres du groupe Lakurawa, ont attaqué plusieurs villages de l’État du Niger, dans le centre-ouest, tuant et enlevant des dizaines de fidèles à la sortie d’une mosquée. En avril, des jihadistes avaient pris pour cible des bases militaires à Benisheikh, Pulka et Munguno, dans l’État de Borno, tuant un officier commandant et 18 soldats. Plus tôt encore, début février, l’attaque des villages de Woro et Nuku, dans l’État de Kwara, avait fait au moins 162 morts, l’un des massacres les plus meurtriers enregistrés dans le pays depuis plusieurs mois.

Face à cette pression, le président Bola Tinubu a engagé une vaste modernisation de l’armée : expansion à douze divisions et recrutement de 28 000 soldats supplémentaires, revalorisation des soldes jusqu’à 80 % dès septembre, et acquisition de nouveaux équipements militaires annoncée en mars. Une opération conjointe avec les États-Unis cible depuis mai l’ISWAP et Boko Haram dans le nord-est, tandis que des déploiements d’urgence des forces et du renseignement sont ordonnés après chaque attaque majeure. C’est dans ce cadre que le commandement militaire a présenté son rapport mensuel.

Des chiffres en nette progression

Le directeur des opérations médias de la Défense, le général de division Michael Onoja, a détaillé les résultats du mois lors du point presse. Plus de 373 terroristes et éléments criminels ont été arrêtés, tandis que 201 insurgés se sont rendus aux troupes, contre 57 en juillet et seulement 11 en juin. Les forces ont également récupéré 88 armes diverses et 2 077 cartouches auprès des groupes armés.

Dans le delta du Niger, 21 sites de raffineries illégales ont été découverts et désactivés, permettant la récupération de 686 800 litres de produits pétroliers volés, soit une hausse de 174,2 % par rapport à juillet. Les civils secourus ont, pour leur part, augmenté de 55,2 % en août, après une baisse de 27,5 % le mois précédent.

Les hommages de l’état-major

Le chef d’état-major de la Défense, le général Olufemi Oluyede, salue la bravoure, la discipline, la résilience et la détermination sans faille des troupes sur tous les théâtres d’opérations pour les résultats obtenus durant la période. Il a également adressé ses condoléances aux familles des civils et du personnel de sécurité tués, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

L’état-major a par ailleurs salué la coopération des chefs traditionnels et des communautés locales, dont les renseignements continuent de renforcer l’architecture de sécurité du pays, ainsi que le travail conjoint avec la police nigériane et le Département des Services d’État.

L’insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria, née en 2009 avec le groupe Boko Haram, a fait plus de 40 000 morts et déplacé environ deux millions de personnes selon les Nations unies, un conflit qui s’est depuis étendu à d’autres régions du pays, dont le centre-nord-ouest et le delta du Niger.