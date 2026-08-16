Nigeria: son oncle réélu gouverneur, la réaction de Davido devient virale (vidéo)

Ademola Adeleke a été déclaré vainqueur de l’élection au gouvernorat de l’État d’Osun, au Nigeria, ce dimanche 16 août 2026. Le candidat du parti Accord obtient 511 067 voix contre 444 815 pour son principal rival, Bola Oyebamiji de l’APC, selon l’annonce du responsable du dépouillement, le professeur Joshua Olalekan Ogunwole. Son neveu, le chanteur Davido, a immédiatement réagi sur les réseaux sociaux.

Une victoire célébrée par son neveu

L’artiste a publié une vidéo de lui allongé au sol dans l’entrée de sa maison, accompagnée du message « On l’a fait, tonton !!! », associé à des drapeaux verts et à une mention directe du compte du gouverneur. La publication a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux, où Davido jouit d’une large audience auprès de la jeunesse nigériane.

Son implication dans cette campagne ne date pas d’hier. Il avait été nommé responsable de la mobilisation de la jeunesse au sein du conseil de campagne pour la réélection de son oncle, une fonction annoncée publiquement en avril 2026.

Un appel direct à Donald Trump avant le scrutin

Quatre jours avant l’élection, le 11 août, Davido avait interpellé publiquement le président américain Donald Trump sur son compte X, dans un message intitulé « Appel à l’attention du président Donald Trump« . Il y écrivait : « Je porte à votre attention la situation dans l’État d’Osun, au Nigeria, à l’approche de l’élection. Les inquiétudes grandissent quant à des tensions et à un possible recours à la violence, à l’intimidation ou à une perturbation du processus démocratique. » Il ajoutait vouloir « la paix, la transparence et une élection libre et équitable », sans effusion de sang.

Cet appel intervenait après des violences pré-électorales rapportées dans plusieurs localités, dont la mort d’au moins trois membres du parti Accord à Ilesa, selon des informations relayées par Davido lui-même. Peu après, il affirmait sur les réseaux que des responsables américains l’avaient contacté en retour, une annonce qui avait suscité un débat en ligne sur sa double nationalité américano-nigériane et sur la sincérité de sa démarche. Certains internautes avaient pointé une contradiction avec le soutien affiché par sa famille au président nigérian Bola Tinubu, allié de longue date de Donald Trump sur la scène internationale.

Un second mandat pour le gouverneur sortant

Ademola Adeleke avait remporté un premier mandat en 2022 sous l’étiquette du PDP, avec environ 400 000 voix, avant de rejoindre le parti Accord. Le scrutin de cette année, initialement prévu le 8 août, avait été reporté par la Commission électorale nationale indépendante (INEC) au 15 août. Le dépouillement s’est déroulé dans les 30 collectivités locales de l’État, sur un total de 3 763 bureaux de vote et plus de 2,3 millions d’électeurs inscrits.

L’État d’Osun avait déjà connu, lors du scrutin de 2022, une bascule politique marquée par les divisions internes de l’APC, alors donnée favorite. Cette fois, le parti n’a pas réussi à combler l’écart malgré une mobilisation soutenue de ses candidats dans les zones urbaines de la région.