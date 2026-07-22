Real Madrid : le transfert de Michael Olise écarté malgré ses performances au Mondial 2026

Aucune offre concrète n’a été formulée pour Michael Olise cet été. En interne, le Real Madrid juge désormais la piste quasiment irréalisable, selon les informations du quotidien espagnol Mundo Deportivo. Cette position tranche avec les rumeurs relayées ces dernières semaines par le tabloïd allemand Bild, qui évoquait une volonté de départ du joueur vers la capitale espagnole. Un départ nécessiterait de toute façon un accord financier conséquent avec le Bayern Munich : l’ailier est lié au club bavarois jusqu’en 2029, et son contrat ne comporte aucune clause libératoire.

Une position inchangée depuis juin

Le constat n’a rien d’un rebondissement. Le média The Athletic rapportait dès le 18 juillet qu’un rachat cette année restait irréalisable, une ligne défendue par le Real Madrid depuis un communiqué officiel publié en juin. Les sources proches du dossier assurent que rien n’a bougé depuis.

Une exception subsiste malgré tout : selon les mêmes sources, le président Florentino Pérez n’écarterait pas d’intervenir personnellement si une occasion inattendue se présentait, un scénario aujourd’hui jugé peu probable. En interne, l’intérêt sportif pour le joueur n’aurait pas faibli, mais aucune négociation concrète ne serait engagée. Du côté munichois, la stratégie est inverse : le club veut sécuriser son numéro 17 par une prolongation de contrat, avec un salaire annuel brut évoqué au-delà de 25 millions d’euros.

Un Mondial 2026 qui a changé la donne

L’intérêt autour d’Olise s’est intensifié après son parcours avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde organisée en Amérique du Nord. Le joueur formé à Crystal Palace a terminé meilleur passeur de la compétition avec sept offrandes, dépassant le record détenu depuis 1970 par le Brésilien Pelé, alors crédité de six passes décisives.

Cinq de ces sept passes ont été délivrées à Kylian Mbappé, un record de connexion entre deux joueurs sur une même édition depuis que le prestataire statistique Opta analyse la compétition, soit depuis 1966. Olise a par ailleurs terminé la compétition sans inscrire le moindre but, malgré vingt tirs cadrés ou non convertis, un contraste avec sa réussite dans la dernière passe. Les Bleus ont achevé leur parcours à la quatrième place, battus 6-4 par l’Angleterre lors de la petite finale, tandis que l’Espagne a été sacrée championne du monde.

Un dossier suivi par plusieurs clubs européens

Le nom d’Olise circule depuis plusieurs mois dans les couloirs de plusieurs cadors européens. Manchester City et Liverpool figurent parmi les clubs ayant, selon différentes sources, manifesté un intérêt pour le joueur, sans qu’aucune démarche formelle n’ait été confirmée à ce jour.

Le Bayern Munich avait recruté Olise à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace, pour un montant avoisinant les 60 millions d’euros. Depuis son arrivée en Bavière, il a disputé plus de 80 matches toutes compétitions confondues, avec un rendement offensif régulier qui a fait de lui l’un des atouts majeurs du club bavarois.