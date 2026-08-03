OQTF en France: un algérien en fuite arrêté lors d'un contrôle routier

Le 1er août 2026, un ressortissant algérien âgé d’une trentaine d’années a été interpellé en Creuse par des agents de la police nationale lors d’un contrôle routier. L’homme, qui circulait depuis Beauvais dans l’Oise, a été identifié comme faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ainsi que d’une condamnation judiciaire non exécutée.

Le contrôle s’est déroulé sur les routes de la Creuse, dans le centre de la France. Les policiers ont vérifié l’identité du conducteur avant de découvrir sa situation administrative et judiciaire. L’homme a rapidement été interpellé et sommé de quitter le véhicule avant d’être placé en détention à la maison d’arrêt de Guéret, préfecture du département.

Une double situation judiciaire et administrative

Il doit désormais suivre une procédure liée à sa condamnation pénale et à sa situation au regard du droit des étrangers. Ce ressortissant algérien était concerné par deux procédures distinctes. Sur le plan judiciaire, il avait été condamné à une peine de 12 mois de prison, mais ne s’était pas présenté pour effectuer cette peine.

Son interpellation a donc permis son placement en détention afin qu’il puisse exécuter la décision rendue par la justice française. Parallèlement, l’homme faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, une mesure administrative visant les personnes étrangères qui ne disposent plus d’un droit au séjour en France.

Le sujet des OQTF, sensible en France

En France, le sujet des OQTF est sensible. En effet, plus de 140 000 d’entre elles sont prononcées chaque année, pour un taux d’exécution relativement faible (14%). Ces OQTF sont généralement prononcées dans le cadre d’entrées irrégulières, de refus de délivrer un titre de séjour ou suite au rejet d’une demande d’asile. La France manque toutefois de place en centres de rétention administrative et surtout, se heurte à de nombreux refus de laissez-passer consulaire des pays concernés.

À l’heure ou les prochaines élections présidentielles se profilent et que le sujet du laxisme de l’application de la loi fait de plus en plus parler en France, il n’est pas à exclure que certains candidats s’en emparent, notamment à Droite ou Bruno Retailleau et Marine Le Pen en parlent depuis quelques temps déjà.

