Real Madrid : au-delà des éloges de Mourinho, Mbappé attendu contre Espanyol

José Mourinho a multiplié les compliments à l’égard de Kylian Mbappé cette semaine, mais l’attaquant français sait que les mots ne suffiront pas : la Liga débute samedi contre l’Espanyol, et c’est sur le terrain que son entraîneur l’attend désormais.

Interrogé mardi soir sur le plateau d’El Chiringuito, le technicien portugais n’a pas tari d’éloges envers son capitaine. « Mbappé est incroyable. Il me fait parfois rire à l’entraînement parce qu’il est vraiment trop fort. Il est d’un niveau stratosphérique », a-t-il confié à Josep Pedrerol. Mourinho retrouve le banc madrilène treize ans après son premier passage, entre 2010 et 2013.

Un professionnalisme salué avant les échéances officielles

Au-delà des qualités techniques, Mourinho a insisté sur l’attitude de Mbappé pendant la préparation estivale. Attendu au centre d’entraînement de Valdebebas le 14 août, l’attaquant s’est présenté dès le 12, une anticipation que le coach portugais a interprétée comme un signal fort. « Un gars qui pouvait revenir le 14 et qui est arrivé le 12, ça m’en dit déjà long », a-t-il souligné, rappelant que ce choix visait notamment à être disponible pour le dernier match de préparation face à Schalke 04, remporté 3-0 par le Real, où Mbappé a lui-même marqué.

Mourinho a refusé de revenir sur les difficultés de la saison précédente, marquée par le départ d’Álvaro Arbeloa et de Xabi Alonso. « Ce n’est pas à moi de juger ce qu’il a fait la saison dernière. C’était une saison étrange, compliquée pour tout le monde », a-t-il tempéré, préférant se projeter sur ce que le joueur peut apporter dans l’immédiat.

Une pression qui reste entière avant Espanyol

Ces compliments arrivent alors que Mbappé n’a toujours remporté aucun trophée majeur avec le Real Madrid, malgré des statistiques individuelles fortes : 42 buts inscrits en 44 matchs la saison passée, associés aux titres de meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions. Cette réussite personnelle n’a pas encore trouvé de traduction collective, à l’approche d’une saison où les attentes autour du club madrilène restent élevées.

Le premier test aura lieu samedi, au stade RCDE, pour le lancement officiel de la campagne de Liga. Mourinho envisage ce rendez-vous avec pragmatisme, évoquant une gestion scientifique du temps de jeu de ses cadres après une préparation jugée aboutie. Pour Mbappé, les louanges du vestiaire ne remplaceront pas les résultats sur le terrain, et c’est là que son entraîneur l’attend en priorité.