Real Madrid : des révélations sur le transfert avorté de Rodri avant son arrivée au Barça

Une offre inférieure à 40 M€ a coûté au Real Madrid la signature de Rodri. Selon El Chiringuito TV, ce 18 août, les Merengue ont formulé une proposition décrite comme presque dérisoire pour le milieu de terrain espagnol, finalement engagé par le FC Barcelone pour un montant nettement supérieur.

Un fossé financier entre les deux clubs espagnols

Le montant proposé par chaque club a largement déterminé l’issue de la course à la signature. Du côté madrilène, l’offre n’a jamais dépassé les 45 M€, un chiffre trop faible aux yeux de Manchester City au regard du palmarès du joueur, auteur de treize trophées majeurs sous ce maillot. Le Barça a de son côté bâti une proposition plus solide : 60 M€ garantis, auxquels s’ajoutent 11 M€ de bonus indexés sur les performances, portant la facture totale à environ 76,5 millions d’euros d’après plusieurs médias espagnols. Florentino Pérez tenait pourtant à faire revenir dans sa ville natale ce Ballon d’Or 2024, artisan du titre mondial remporté avec l’Espagne, mais le budget alloué au dossier n’a jamais reflété cette ambition.

Les coulisses d’un dossier mal négocié par Madrid

Plusieurs éléments internes ont pesé dans la décision du Real de ne pas surenchérir. Le club merengue menait alors plusieurs chantiers en parallèle, entre le recrutement de Diomandé et la prolongation de Vinicius, sans faire du dossier Rodri une priorité absolue. Une partie de la direction, dont Pérez lui-même, restait par ailleurs partagée sur l’opportunité de miser sur un joueur de 30 ans, tout juste sorti d’une convalescence après une rupture des ligaments croisés. À l’inverse, Hansi Flick, Joan Laporta et Deco ont multiplié les contacts directs, épaulés par plusieurs internationaux espagnols déjà présents dans l’effectif blaugrana, pour convaincre le milieu de terrain de rejoindre la Catalogne.

L’arrivée officielle à Barcelone

Rodri a atterri lundi soir à Barcelone en provenance de Manchester, avant de passer sa visite médicale mardi à la Cité sportive Joan Gamper. « Jouer au FC Barcelone est un rêve. Nous allons viser la Ligue des champions et tout ce qui se présentera devant nous », a-t-il déclaré à son arrivée. Le joueur a signé un contrat courant jusqu’au 30 juin 2030 et devrait conserver le numéro 16 porté pendant sept saisons à Manchester City, un numéro expressément réclamé lors des négociations contractuelles. Sa présentation officielle devant le public du Camp Nou est prévue à l’occasion du Trophée Joan Gamper face à Al Ahly.

Pour rappel, cet épisode fait écho à un précédent historique : en 1997, le club catalan avait déjà devancé son rival madrilène pour recruter Luis Figo, avant que ce dernier ne fasse le chemin inverse trois ans plus tard dans l’un des transferts les plus polémiques de l’histoire du football espagnol.