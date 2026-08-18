Real Madrid : invaincu en présaison, Mourinho révèle sa méthode pour gérer Mbappé

Le Real Madrid a bouclé sa présaison sans défaite après quatre matchs amicaux, avec trois victoires et un nul. Le dernier de ces rendez-vous, disputé à Gelsenkirchen contre Schalke 04, s’est soldé par un succès 3-0.

Un but précoce pour Mbappé

Kylian Mbappé n’avait repris l’entraînement collectif que le lundi précédent. Titularisé deux jours plus tard, il a ouvert le score dès la sixième minute, profitant d’une passe en retrait ratée de Schallenberg pour battre le gardien Loris Karius. Le défenseur Dean Huijsen a doublé la mise d’une tête sur corner d’Arda Güler, avant que le remplaçant Carlos Espí ne conclue la marque en seconde période. José Mourinho a limité le temps de jeu de ses cadres, accordant 45 minutes à Mbappé et à Ibrahima Konaté, contre 30 minutes pour Jude Bellingham, Marc Cucurella et Yan Diomande.

La méthode de Mourinho pour gérer le temps de jeu

Interrogé sur ces choix, l’entraîneur portugais a détaillé son approche. « La question des 45 minutes pour Mbappé et Konaté ou des 30 minutes pour Bellingham, Cucurella et Diomande, ce sont des choses que nous analysons scientifiquement avec les données dont nous disposons », a-t-il expliqué, précisant que le facteur déterminant reste « l’expérience propre du joueur, la connaissance que le joueur a de son propre corps ».

Plusieurs recrues estivales — Konaté, Bernardo Silva, Cucurella, Denzel Dumfries, Espí et Diomande — s’intègrent encore au groupe. Diomande et Cucurella ont disputé leurs premières minutes sous le maillot madrilène lors de cette rencontre.

Un retour marqué par un précédent passage réussi

L’équipe merengue avait terminé la saison 2025-2026 sans trophée majeur. Mourinho, de retour au club treize ans après son premier départ, avait déjà dirigé le Real Madrid entre 2010 et 2013. Lors de la saison 2011-2012, son équipe avait établi un record encore inégalé en Liga avec 100 points et 121 buts marqués, mettant fin à trois titres consécutifs du FC Barcelone. Ce passage s’était toutefois achevé sur une note plus contrastée, sans trophée lors de sa dernière saison.

Mbappé, de son côté, a multiplié les déclarations favorables à son nouvel entraîneur, estimant qu’il « sait comment gagner » et se disant confiant quant à un retour aux titres cette saison. Le prochain rendez-vous du Real Madrid sera officiel : un déplacement à Espanyol, prévu le samedi suivant, pour l’ouverture du championnat 2026-27.