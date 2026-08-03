Real Madrid : le transfert de Yan Diomandé démenti à ce stade par Leipzig

Aucun accord n’a été signé entre le Real Madrid et le RB Leipzig pour Yan Diomandé, contrairement à ce qu’affirmaient plusieurs relais ces derniers jours. Le directeur général du club allemand a personnellement tenu à couper court aux rumeurs d’un “here we go” lancé par le journaliste Fabrizio Romano.

Un démenti frontal du dirigeant de Leipzig

« Il est clair que certains soi-disant experts des transferts ont affirmé il y a quelques jours que l’accord était conclu ou ont annoncé un “here we go”. Ce n’est tout simplement pas le cas. Nous n’en sommes pas encore à ce stade », a réagi le dirigeant, cité par le journaliste allemand Philipp Hinze. Cette sortie publique tranche avec la tonalité des annonces qui circulaient sur les réseaux depuis plusieurs jours autour de l’international ivoirien.

Le flou entoure ce dossier depuis le retrait du Paris Saint-Germain, qui a officiellement abandonné la piste. Le club parisien a justifié sa décision par des exigences financières jugées incompatibles avec sa politique de recrutement, laissant le champ libre au club madrilène.

Des négociations financières encore bloquées

Le montage financier reste le principal point de friction. Le Real Madrid aurait déjà vu deux propositions repoussées par Leipzig, une première autour de 100 millions d’euros puis une seconde avoisinant 120 millions. Le club saxon réclamerait de son côté près de 130 millions d’euros pour lâcher son ailier, sous contrat jusqu’en 2030.

Le journaliste Florian Plettenberg, de Sky Sport Allemagne, a par ailleurs indiqué que Leipzig n’avait toujours pas répondu à la dernière offre madrilène, ce qui aurait mis les discussions à l’arrêt pendant plusieurs jours. Le club allemand conditionnerait tout départ à l’arrivée préalable d’un remplaçant à ce poste.

Une valeur qui a explosé en un an

Diomandé n’a rejoint Leipzig qu’à l’été 2025, recruté pour 20 millions d’euros en provenance du Leganés. Une saison plus tard, sa valeur marchande aurait été multipliée par six selon les estimations avancées par les dirigeants allemands. Un transfert à hauteur des sommes évoquées ferait de lui la vente la plus chère de l’histoire du club, devant Josko Gvardiol, cédé à Manchester City pour 90 millions d’euros en 2023.

Le joueur de 19 ans aurait, selon plusieurs sources proches du dossier, manifesté son souhait de rejoindre la capitale espagnole. Il n’aurait pas pris part au stage de pré-saison organisé en Autriche, une absence officiellement attribuée à une maladie par l’entraîneur Martin Demichelis. Aucune date n’a pour l’instant été avancée pour une éventuelle signature.