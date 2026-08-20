Real Madrid : Mourinho ne veut pas de Lamine Yamal aux côtés de Mbappé

Lamine Yamal ne fait pas partie des joueurs que José Mourinho souhaite recruter au Real Madrid, malgré le statut grandissant de l’attaquant du FC Barcelone. Interrogé cette semaine sur cette possibilité dans l’émission espagnole El Chiringuito, l’entraîneur madrilène a clairement écarté l’hypothèse.

La réponse du Portugais contraste avec les éloges adressés au jeune international espagnol. Mourinho a reconnu ses qualités, mais considère que son effectif actuel dispose déjà des profils nécessaires. « C’est un très bon joueur, mais je ne le signerais pas », a-t-il déclaré selon les propos rapportés après l’émission.

Cette position prend un relief particulier alors que le Real Madrid possède déjà Kylian Mbappé comme l’une de ses principales armes offensives. Le Français a également reçu des compliments appuyés de son entraîneur lors de la même interview, Mourinho le décrivant comme un joueur d’un niveau exceptionnel.

Mourinho compte sur son effectif actuel

Le choix de Mourinho semble d’abord lié à la composition actuelle du groupe madrilène. Le technicien portugais estime disposer d’un effectif suffisamment fourni pour lancer sa deuxième aventure sur le banc du Real Madrid. Selon la presse espagnole, Mbappé figure parmi les joueurs considérés comme essentiels dans ses plans pour la nouvelle saison.

L’attaquant français sort d’une saison particulièrement productive avec le club espagnol. Il a inscrit 42 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues lors du dernier exercice, avant de remporter un deuxième Soulier d’or de la Coupe du monde avec la France.

Mourinho a d’ailleurs apprécié le comportement du Français à son retour de vacances. Mbappé a repris l’entraînement plus tôt que prévu et s’est rapidement intégré au travail collectif, ce qui a renforcé la confiance de son entraîneur.

Yamal reste la figure offensive du Barça

Du côté de Barcelone, Yamal conserve un statut majeur. Le jeune ailier a déjà porté le numéro 10 du club catalan et reste l’un des principaux symboles de sa génération. Son contrat avec le Barça court jusqu’en 2031, ce qui rendrait de toute façon une éventuelle opération avec le Real Madrid particulièrement complexe.

Le contexte sportif renforce encore la rivalité entre les deux clubs. Barcelone aborde la saison 2026-2027 comme champion d’Espagne en titre, tandis que le Real Madrid cherche à reprendre le contrôle de la Liga avec Mourinho. Les deux équipes doivent d’ailleurs commencer leur championnat ce week-end, après le report de leur première journée en raison de la participation de plusieurs joueurs à la finale de la Coupe du monde.

Pour l’instant, aucune opération concernant Yamal n’est engagée. L’hypothèse d’une association entre le jeune Barcelonais et Mbappé à Madrid reste donc théorique, tandis que Mourinho affiche sa confiance dans le groupe dont il dispose.