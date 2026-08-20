Real Madrid : Yan Diomandé séduit Mourinho par sa polyvalence sur les deux ailes

Yan Diomandé évoluera indifféremment sur les deux couloirs offensifs du Real Madrid la saison prochaine. L’ailier ivoirien de 19 ans, arrivé du RB Leipzig cet été, a convaincu José Mourinho, qui a détaillé les raisons de son choix le 19 août sur le plateau d’El Chiringuito, notamment par sa capacité à jouer aussi bien à droite qu’à gauche.

L’opération, bouclée après plusieurs semaines de négociations avec le club allemand, atteint un montant garanti de 125 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 15 millions supplémentaires liés à des bonus. Diomandé devient ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club madrilène, devant les 103 millions déboursés pour Jude Bellingham en 2023. Il s’agit également du transfert le plus élevé jamais enregistré pour un joueur africain. Le joueur a signé un contrat courant jusqu’en 2031.

Mourinho détaille les raisons de son choix

Interrogé dans la seconde partie de son entretien accordé à l’émission espagnole El Chiringuito sur ses recrues estivales, l’entraîneur portugais est revenu sur le dossier Diomandé. Selon lui, aucune demande n’avait été formulée en amont auprès de la direction ; c’est l’évaluation pure du profil du joueur qui aurait déclenché sa décision. Mourinho affirme avoir laissé de côté toute considération financière pour se concentrer uniquement sur ce que l’international ivoirien pouvait apporter à son collectif, avant de trancher en sa faveur, quel que soit le montant réclamé par Leipzig.

L’entraîneur a insisté sur la rareté du profil recruté : un ailier rapide et agressif, capable d’évoluer indifféremment des deux côtés du terrain, une qualité qu’il juge difficile à dénicher sur le marché des transferts. Il a également souligné la jeunesse du joueur et sa marge de progression, évoquant plusieurs années de développement encore possibles à Madrid. « Je ne veux pas analyser si c’est 120, 80, 40 ou 20 millions d’euros. J’ai analysé le profil du joueur, ce qu’il peut apporter à mon équipe, et j’ai dit : oui, je le veux. »

Une stratégie construite en amont

L’entraîneur est également revenu sur sa méthode de travail depuis son arrivée sur le banc madrilène. Selon ses propos, il serait arrivé en ayant déjà mené sa propre analyse de l’effectif, tout en cherchant à connaître l’avis du club avant d’agir, et aurait constaté une forte convergence de vues entre ses priorités et celles de la direction sportive.

Mourinho a cité les premières recrues de l’été, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté, décrites comme des choix guidés par les besoins réels de l’équipe plutôt que par leur capacité à enflammer les réseaux sociaux : « Ils ne possèdent pas le profil qui fait rêver les gens, mais nous en avions besoin. » Il n’a pas commenté davantage le montant du transfert, renvoyant cette question à la direction du club.

Un parcours forgé entre la Floride et l’Allemagne

Diomandé évoluait encore à la DME Academy de Daytona Beach, en Floride, en 2024, avant de rejoindre le club espagnol de Leganés puis Leipzig contre environ 20 millions d’euros à l’été 2025. Il a ensuite été élu meilleur espoir de Bundesliga pour la saison 2025-2026, avec 12 buts et 8 passes décisives, avant de confirmer ce statut lors du dernier Mondial avec la Côte d’Ivoire. Le joueur devrait être intégré progressivement à la rotation offensive madrilène dans les prochaines semaines.