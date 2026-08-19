Rodri au Real Madrid : les confidences de Mourinho sur l'abandon du dossier

Le transfert de Rodri à Barcelone est l’un des principaux mouvements de ce mercato estival version 2026. Présenté en Catalogne mardi dernier, le milieu espagnol, Ballon d’Or 2025, s’est engagé jusqu’en juin 2030 après l’accord conclu entre le Barça et Manchester City. Le montant fixe de l’opération atteint 60 millions d’euros, avec jusqu’à 16,5 millions d’euros de bonus. Avant son arrivée en Catalogne, le Real Madrid avait également étudié le dossier, mais le club espagnol a finalement renoncé à poursuivre les discussions, sur demande spécifique de José Mourinho, le nouveau coach de la Casa Blanca.

Selon José Mourinho, interrogé par El Chiringuito, les échanges avec Rodri n’ont pas permis de suffisamment faire avancer le dossier. Le Real Madrid avait formulé une proposition jugée importante au joueur. Mais le milieu de terrain aurait exprimé plusieurs réserves sur son éventuelle arrivée à Madrid. Des hésitations qui auraient à leur tour conduit le club à revoir sa position. En effet, le Real ne souhaite signer qu’avec des joueurs convaincus par le projet.

Pourquoi le Real Madrid a abandonné

À ce sujet, José Mourinho a toutefois expliqué que Rodri avait toujours conservé une attitude respectueuse durant les discussions. Une petite déception toutefois pour les Madrilènes. En effet, ce dossier avait d’autant plus d’importance que le Real Madrid cherchait à renforcer son milieu de terrain après les départs successifs de Toni Kroos et Luka Modric. Rodri apparaissait comme un profil capable d’apporter de l’expérience et de contrôler le rythme des rencontres.

Mourinho écarte l’idée d’un regret

Le technicien portugais a toutefois voulu se montrer rassurant. Au cours de son entretien, “Le Special One” a expliqué que l’effectif actuel dispose de suffisamment de solutions dans l’entrejeu. Des joueurs de talent, qui plus est. Et si des départs ne sont pas à exclure, tout allant très vite dans le football, Mourinho semble plutôt satisfait de son effectif à l’heure actuelle et donc, n’est visiblement pas pressé de recruter, sauf belle affaire.

Pour preuve, le Real a réalisé une belle pré-saison, avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres. Ils ont débuté par un 2-2 contre la Fiorentina avant de s’imposer face aux hongrois de Ferencvaros (2-1). Ils ont ensuite battu le Deportivo la Corogne (1-0) puis Schalke 04 (3-0). De quoi confirmer les dires de josé Mourinho.