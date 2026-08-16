Rodri quitte Manchester City et rejoint le FC Barcelone, un accord total trouvé

Rodri ne portera plus le maillot de Manchester City. Le milieu de terrain espagnol s’engage avec le FC Barcelone, selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialisé dans le mercato. L’opération porterait sur un montant initial de 60 millions d’euros, auquel s’ajouteraient jusqu’à 16,5 millions d’euros de bonus.

Un feu vert donné par Manchester City

Les deux clubs négociaient depuis plusieurs semaines. Manchester City aurait d’abord réclamé une valorisation proche de 80 millions d’euros, avant qu’un compromis ne soit trouvé autour de 60 millions d’euros fixes. Rodri aurait, de son côté, fait savoir en interne qu’il ne souhaitait rejoindre que le club catalan, écartant les intérêts éventuels d’autres formations. « L’accord est trouvé pour le transfert du milieu espagnol du Manchester City vers le Barça, tout est bouclé pour l’ancien Ballon d’Or », a écrit Fabrizio Romano, précisant que Manchester City avait donné son accord définitif à la dernière offre barcelonaise.

Le joueur avait initialement laissé la porte ouverte à un transfert vers le Real Madrid, avant que cette piste ne s’essouffle ces dernières semaines. Barcelone en aurait profité pour accélérer les discussions et obtenir l’accord personnel de Rodri avant même de finaliser les termes financiers avec Manchester City.

Retour en Espagne après sept saisons en Angleterre

Arrivé en 2019 en provenance de l’Atlético Madrid, Rodri totalise 196 matchs disputés avec Manchester City. Il a inscrit 23 buts sous ce maillot, dont le but décisif de la finale de la Ligue des champions 2023, remportée face à l’Inter Milan. Son palmarès mancunien compte également quatre titres de champion d’Angleterre, deux FA Cup et trois Coupes de la Ligue.

Sacré Ballon d’Or 2024 et désigné meilleur joueur de la dernière Coupe du monde remportée par l’Espagne, le milieu de terrain retrouverait la Liga six ans après avoir quitté l’Atlético Madrid, club où il avait débuté en professionnel en 2015.

Une arrivée pensée pour renforcer l’entrejeu de Flick

Le club catalan, entraîné par Hansi Flick, espérerait présenter Rodri à ses supporters lors du Trophée Joan Gamper, match de préparation traditionnellement disputé avant chaque nouvelle saison. Cette échéance rapprochée expliquerait la volonté des deux clubs de conclure l’opération dans les prochains jours.

Le mercato estival de Manchester City reste actif malgré ce départ, le club anglais poursuivant en parallèle plusieurs pistes de recrutement pour compenser la perte de son capitaine.