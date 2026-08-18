Russie : révélations sur des livraisons militaires à l'Iran via la Caspienne (NBC)

Un document gouvernemental européen révèle des cargaisons de TNT, de pièces de drones et de munitions acheminées vers l’Iran depuis des ports russes, selon une enquête de NBC News publiée ce 18 août. Ce document, confirmé par un responsable occidental, décrit une route empruntant la mer Caspienne, à l’abri de toute surveillance navale occidentale.

Un itinéraire hors de portée occidentale

Aucune marine alliée ne dispose d’un accès légal aux eaux caspiennes, ce qui empêche l’interception des cargaisons en transit entre les ports de Russie et d’Iran. Les navires impliqués pourraient désactiver leurs transpondeurs AIS sans éveiller les soupçons qu’une telle manœuvre provoquerait en haute mer. Selon les informations relayées par NBC News, cette route contourne chaque point de contrôle que Washington est en mesure de surveiller. Le matériel transporté — TNT, composants de drones et munitions de champ de bataille — correspondrait précisément aux besoins de Téhéran pour reconstituer un arsenal affaibli par des mois de frappes américaines et israéliennes.

Des accusations de coopération militaire récurrentes

Ce document s’ajoute à une série d’accusations formulées depuis le déclenchement du conflit entre l’Iran et la coalition américano-israélienne en mars 2026. Des évaluations occidentales évoquaient déjà un soutien russe en matière de renseignement, destiné à améliorer le ciblage de forces américaines dans la région. Le Financial Times avait pour sa part révélé l’existence d’un accord secret portant sur 500 millions d’euros d’armement russe, dont des systèmes de défense aérienne « Verba » et des missiles sol-air, prévu entre 2027 et 2029, en échange de drones Shahed et de missiles Fateh-360 iraniens utilisés par Moscou contre l’Ukraine. Le Kremlin avait démenti toute demande officielle iranienne en la matière. Plus récemment, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait accusé Moscou de fournir des renseignements satellitaires à Téhéran, avant que Kiev ne frappe des navires en mer Caspienne qu’elle jugeait liés à ce trafic militaire.

Vers une reconstitution de l’arsenal iranien

Ni Moscou ni Téhéran n’ont commenté publiquement le contenu de ces expéditions. L’ampleur réelle de la reconstruction militaire iranienne, tout comme le volume total de matériel déplacé, reste en dehors de ce que les services de renseignement occidentaux acceptent de quantifier publiquement à ce stade. Ce flou entretient les interrogations sur la capacité de Téhéran à relancer sa production de drones et de munitions dans les mois à venir, alors que les tensions avec les États-Unis et Israël demeurent vives.

La mer Caspienne, plus grande étendue d’eau intérieure au monde, est régie depuis une convention signée en 2018 par ses cinq pays riverains — Russie, Iran, Kazakhstan, Turkménistan et Azerbaïdjan — qui exclut toute présence militaire extérieure à la région. Ce cadre juridique, hérité en partie des traités soviéto-iraniens du XXe siècle, explique en grande partie pourquoi aucune force occidentale ne peut légalement intervenir dans ces eaux, un vide qui facilite depuis plusieurs décennies les échanges commerciaux et militaires entre Moscou et Téhéran.