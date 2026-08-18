Sénégal : Patrick Vieira nommé sélectionneur des Lions, la FSF lui fixe deux objectifs majeurs

Patrick Vieira devient le nouveau sélectionneur des Lions de la Teranga. Le Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a entériné cette nomination à l’unanimité lors d’une session extraordinaire tenue par visioconférence le lundi 17 août 2026, selon un communiqué publié ce mardi.

Une décision actée à l’unanimité

Réuni à 15h00, le Comité d’Urgence a rassemblé l’ensemble de ses membres statutaires, à l’exception du 6ème vice-président Cheikh Ahmet Tidiane Seck, dont l’absence a été excusée. Ce choix stratégique marque une nouvelle étape dans la volonté de la FSF de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, indique le texte transmis depuis Dakar. Les discussions sur les aspects administratifs et contractuels de la prise de fonction du technicien se poursuivent entre les deux parties, précise la fédération, qui annoncera ultérieurement la date de présentation officielle du nouveau sélectionneur.

Cette nomination intervient un mois après le départ de Pape Thiaw, démis de ses fonctions le 11 juillet par la FSF au lendemain de l’élimination du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu par la Belgique. Le technicien avait pris la suite d’Aliou Cissé en 2024 et conduit les Lions à la victoire lors de la CAN 2025 face au Maroc.

Une finale de CAN et une qualification pour 2030 en ligne de mire

La FSF a fixé deux objectifs précis au nouvel arrivant : atteindre la finale de la CAN 2027 et décrocher la qualification pour la Coupe du monde 2030. Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec l’équipe de France, où il totalise 107 sélections, Vieira n’a jamais dirigé de sélection nationale jusqu’ici. Sa carrière d’entraîneur l’a mené à New York City FC, à Nice, à Crystal Palace, puis au Racing Club de Strasbourg, avant de rejoindre le Genoa en novembre 2024, club avec lequel il avait prolongé jusqu’en juin 2027.

Né à Dakar le 23 juin 1976, Vieira possède une double filiation avec le Sénégal, pays de sa naissance, avant que sa famille ne s’installe en France durant son enfance. Sa désignation à la tête des Lions ferme ainsi une boucle personnelle, près de cinquante ans après sa naissance dans la capitale sénégalaise.

Un successeur attendu après plusieurs semaines de vacance

Depuis le départ de Thiaw, le poste de sélectionneur était resté vacant, la fédération n’ayant communiqué aucun nom de favori avant l’annonce de ce lundi. Le prochain rendez-vous officiel des Lions est fixé au 21 septembre 2026, pour l’entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027.