Tensions en Égée : les Rafale grecs en alerte après 25 violations de F-16 turcs armés

Vingt-cinq violations de l’espace aérien grec ont été enregistrées le 18 août par l’état-major grec (ΓΕΕΘΑ), à la suite d’un déploiement de chasseurs turcs armés au-dessus de la mer Égée. Six des huit patrouilles grecques mobilisées en réponse auraient été assurées par des Rafale EG/DG, selon des sources spécialisées en défense, les deux autres par des F-16V Viper.

Douze appareils turcs engagés en une journée

Trois formations de F-16 turcs, un avion de patrouille maritime CN-235 et quatre drones ont survolé le nord-est, le centre et le sud-est de la mer Égée mardi. Deux des sept F-16 engagés étaient armés. Sur les 25 violations recensées, huit proviennent des formations de chasseurs et 17 des drones, tandis que 14 infractions supplémentaires au règlement de circulation aérienne ont été relevées dans le FIR d’Athènes, selon les données publiées par la presse grecque.

Les appareils turcs ont été identifiés et interceptés par les chasseurs grecs, conformément aux règles internationales en vigueur dans la zone, selon l’état-major grec. Un chasseur grec a néanmoins été engagé par une paire de F-16 turcs armés entre Lesbos et Chios, provoquant ce que la presse locale qualifie d’aérocombat virtuel — un verrouillage mutuel sans tir, mais à haute tension opérationnelle.

Une hausse continue des incursions depuis 2025

Les incursions turques ont presque doublé en 2026 par rapport à l’année précédente : 433 cas recensés depuis janvier, contre 225 sur l’ensemble de 2025, selon le quotidien I Kathimerini. Les drones Bayraktar, dont le coût de vol serait jusqu’à dix fois inférieur à celui d’un F-16, représentent l’essentiel de cette hausse.

Cette asymétrie budgétaire alimenterait une stratégie d’usure visant la disponibilité opérationnelle de l’aviation grecque, selon des analystes cités par la presse locale. La Grèce aligne actuellement une flotte hybride composée de F-16 Viper modernisés et de 24 Rafale EG/DG, livrés entre 2021 et 2022 dans le cadre d’un contrat de 2,5 milliards d’euros. Cette flotte doit encore s’enrichir de F-35A à l’horizon 2030, dans le cadre du plan de modernisation « Grèce 2030 » visant 200 avions de combat modernes.

Un différend territorial non résolu

L’épisode du 18 août survient après l’annonce turque de parcs marins nationaux ciblant Kastellorizo et le nord de la mer Égée, une décision contestée par Athènes. La Turquie ne reconnaît pas la zone d’information de vol grecque, un différend territorial qui alimente ces frictions depuis plusieurs décennies. L’OTAN et l’Union européenne, dont les deux pays sont membres, appellent régulièrement à la retenue sans parvenir à mettre fin à ces confrontations aériennes répétées.

La flotte de F-16 turcs souffrirait par ailleurs de taux de disponibilité réduits, conséquence des sanctions américaines CAATSA limitant l’accès aux pièces détachées depuis plusieurs années, selon des sources spécialisées en défense.