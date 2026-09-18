Équipe de France : Zidane remet en question la place de Mbappé en numéro 9

Kylian Mbappé ne sera pas forcément aligné en pointe lors du prochain rassemblement des Bleus. Nouveau sélectionneur, Zinédine Zidane a livré vendredi 18 septembre sa première conférence de presse depuis sa nomination, en dévoilant une liste de 23 joueurs pour affronter la Turquie, la Belgique et l’Italie.

Ce positionnement de l’attaquant du Real Madrid occupe le débat public depuis plusieurs années. Sous l’ère de Didier Deschamps, la question était déjà revenue régulièrement sur la table, jusqu’à un accrochage marquant en juin dernier : interrogé par la presse anglaise sur les doutes entourant son numéro 9, l’ancien sélectionneur avait ironisé en affirmant que lui et de nombreux entraîneurs avaient dû être stupides pour placer Mbappé dans l’axe. Un sondage publié à la mi-juin avait par la suite confirmé la controverse, une majorité de supporters français rejetant ce choix tactique. Deux mois après l’élimination des Bleus en demi-finale du Mondial 2026, qui a mis fin aux 14 ans de règne de Deschamps, c’est désormais à Zidane de trancher.

Zidane privilégie le flanc gauche

Face aux journalistes, le champion du monde 1998 s’est montré direct sur le sujet. Interrogé sur un éventuel maintien de Mbappé au poste d’avant-centre, il a répondu : « Je ne sais pas si c’est sa meilleure position. Je l’aime beaucoup à gauche », tout en précisant que son capitaine restait « capable de jouer dans les trois positions » offensives. Cette déclaration tranche avec la ligne défendue jusque-là par Deschamps, qui avait justifié le placement axial de Mbappé par ses trois dernières saisons passées dans l’axe, entre le Paris Saint-Germain et le club madrilène. Le nouveau sélectionneur a également balayé les interrogations sur l’investissement défensif de son capitaine, qualifiant ce sujet de faux débat et rappelant qu’une équipe se juge autant avec le ballon que sans lui.

Un capitanat confirmé, une liste marquée par plusieurs absences

Malgré cette remise en question tactique, Zidane a confirmé que le brassard resterait sur le bras de Mbappé, meilleur buteur de l’histoire des Bleus avec 66 réalisations en 106 sélections. Le sélectionneur a par ailleurs indiqué avoir désigné quatre capitaines au total, sans en révéler l’identité complète pour l’instant.

Sa première liste se distingue par l’absence d’Aurélien Tchouaméni et de Marcus Thuram, ainsi que par cinq premières convocations : le gardien Guillaume Restes, les défenseurs Andy Diouf et Jérémy Jacquet, le milieu Lucas Da Cunha et l’attaquant Esteban Le Paul. Zidane a justifié le choix de limiter son groupe à 20 joueurs de champ plutôt qu’à 22 ou 23, afin d’éviter de voir des éléments cantonnés aux tribunes.

À titre de comparaison historique, la question du meilleur avant-centre des Bleus n’est pas propre à Mbappé : Just Fontaine détient toujours le record de buts inscrits lors d’une seule édition de la Coupe du monde, avec 13 réalisations en 1958, un repère souvent cité dans les débats sur le rôle de numéro 9 en sélection. Les joueurs retenus rejoindront Clairefontaine dès lundi pour un rassemblement de deux semaines, avant le premier match officiel de l’ère Zidane.