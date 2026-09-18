Mariage financé par un proche de Poutine : embêté, Trump fait une promesse

Donald Trump Jr. va rembourser les frais de son mariage payés par un oligarque russe. Son père, Donald Trump, l’a annoncé vendredi 18 septembre dans le bureau Ovale, mettant ainsi un terme à une controverse qui agite Washington depuis plusieurs jours.

L’affaire remonte à une enquête publiée le 14 septembre par le média d’investigation ProPublica. Selon ce travail journalistique, un homme réputé proche du président russe Vladimir Poutine aurait pris en charge une partie substantielle des festivités organisées après le mariage de Don Jr., célébré fin mai sur deux îles privées des Bahamas. Le couple avait lui-même qualifié ce financement de « cadeau de mariage extraordinairement généreux » dans un message publié sur Instagram, sans nier les faits révélés par l’enquête.

Un montage financier passé par Dubaï

L’homme visé se nomme Umar Kremlev. Âgé de 43 ans et originaire du Tadjikistan sous le nom de naissance Umar Lutfulloev, il préside depuis décembre 2020 l’Association internationale de boxe (IBA), une fédération autrefois soutenue financièrement par le groupe gazier public russe Gazprom. D’après ProPublica, les paiements auraient transité par IB Challenger, une société basée à Dubaï liée à cette fédération. La location de l’île privée où se sont tenues les célébrations coûterait environ 100 000 dollars la nuit, tandis que le feu d’artifice organisé pour l’occasion aurait été facturé près de 70 000 dollars.

Kremlev entretient des liens documentés avec le pouvoir russe. En avril 2026, Poutine lui aurait remis en personne l’Ordre de l’amitié, une distinction officielle. Quelques jours avant le mariage, il aurait également accompagné le président russe lors d’un déplacement en Chine, selon des médias d’État chinois cités dans l’enquête. D’anciens articles de la presse d’investigation russe le décrivent aussi comme un ancien membre des Loups de la nuit, un club de motards pro-Kremlin dont des membres s’étaient rendus en Crimée juste après son annexion par Moscou en 2014.

Une promesse pour calmer la polémique

Face à la pression, notamment de parlementaires démocrates réclamant des explications sur ce que l’oligarque aurait pu recevoir en retour, le président américain a choisi de couper court en annonçant que son fils rembourserait les sommes engagées par Kremlev. L’entourage de Don Jr. avait auparavant présenté l’homme d’affaires comme un « ami personnel », assurant qu’aucune relation commerciale ne les liait, les deux hommes s’étant rencontrés par l’intermédiaire d’une connaissance commune passionnée de chasse.

Cet épisode ravive le souvenir d’un précédent scandale russe touchant Don Jr. : sa rencontre en 2016 à la Trump Tower avec une avocate russe, présentée comme une occasion d’obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Cette réunion avait alimenté l’enquête du procureur spécial Robert Mueller, qui avait duré près de vingt-deux mois avant de conclure, en 2019, qu’aucune coordination illégale n’avait pu être établie entre la campagne Trump et la Russie.

Le président Trump n’avait assisté ni à la cérémonie ni aux festivités du mariage de son fils, invoquant des discussions urgentes liées au dossier iranien retenu à Washington. D’autres membres de la famille présidentielle, dont Eric Trump, Ivanka Trump et Jared Kushner, figuraient en revanche parmi la cinquantaine d’invités réunis aux Bahamas.