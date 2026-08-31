Tupac Shakur : Duane "Keffe D" Davis reconnu coupable trente ans après l'assassinat du rappeur

Un jury de Las Vegas a déclaré Duane « Keffe D » Davis coupable de meurtre au premier degré, trente ans après la mort de Tupac Shakur. Les jurés n’ont délibéré que trois heures avant de rendre leur verdict, lundi, retenant l’usage d’une arme mortelle et l’intention de favoriser un gang criminel.

Une condamnation qui met fin à trois décennies d’impunité

L’affaire est restée non résolue pendant près de 27 ans avant l’inculpation de Davis en septembre 2023. Le rappeur avait été abattu lors d’une fusillade en voiture près du Strip de Las Vegas le 7 septembre 1996, quelques jours après une altercation avec le neveu de Davis à l’hôtel MGM Grand. L’accusation n’a jamais soutenu que Davis avait lui-même tiré : les procureurs ont plutôt avancé qu’il avait donné l’ordre de la fusillade en représailles de cette bagarre. Le ministère public l’avait décrit, lors de son arrestation, comme « le commandant sur le terrain » ayant ordonné la mort du rappeur.

Âgé de 63 ans, Davis encourt désormais la perpétuité. La juge Carli Kierny a fixé la date du prononcé de la peine au mois d’octobre. Selon des informations rapportées par TMZ, l’accusé aurait déjà fait savoir à la cour son intention de faire appel de la décision.

Le premier verdict rendu dans une enquête restée emblématique

Ce verdict constitue la première condamnation prononcée dans ce dossier, suivi de près par le monde du hip-hop depuis près de trente ans. Davis demeure la seule personne ayant jamais été formellement poursuivie pour ce meurtre. Fait notable : c’est lui-même qui avait relancé l’enquête en 2018, en évoquant publiquement son implication dans des interviews et un livre, des déclarations qui avaient conduit la police à rouvrir le dossier.

À la sortie de la salle d’audience, des proches du rappeur se sont enlacés, l’un d’eux levant le poing en signe de victoire. Darryl Harper, ancien producteur de Death Row Records ayant travaillé avec Shakur, a confié quelques minutes après le verdict que « il y avait une autre personne derrière le rideau, la vraie personne qu’il était, et il se souciait des gens ».

Une affaire déjà marquée par un incident en détention

Le parcours judiciaire de Davis avait été marqué par un épisode distinct : il avait été impliqué dans une bagarre au centre de détention du comté de Clark, avant même le début de son procès pour meurtre. Un jury l’avait reconnu coupable de coups et blessures par un détenu lors d’un procès séparé, réglé en une seule journée d’audience.

Le procès pour le meurtre de Shakur s’est étalé sur plusieurs semaines, avec neuf jours de témoignages avant les plaidoiries finales. La sentence prononcée en octobre déterminera si Davis purgera une peine de perpétuité, avec ou sans possibilité de libération conditionnelle.