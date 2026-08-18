USA: après les problèmes du Lincoln, un destroyer américain tombe en panne

Le USS Benfold, un destroyer américain, est resté privé de puissance pendant quatre jours en mer de Chine méridionale en juillet 2026. Selon USNI News, une avarie affectant ses générateurs a immobilisé le bâtiment avant son remorquage vers Subic Bay, aux Philippines.

Le navire de la classe Arleigh Burke se trouvait dans la région lorsqu’il a subi cette défaillance technique. La perte d’alimentation a perturbé plusieurs équipements indispensables à la vie quotidienne de l’équipage, dont la climatisation, les toilettes et les installations utilisées pour préparer les repas, selon USNI News et les éléments rapportés ensuite par la presse américaine.

Quatre jours sans puissance en mer de Chine

L’incident s’est produit le 24 juillet, alors que le Benfold effectuait des opérations dans la région. La panne n’a pas entraîné de blessés, selon les informations communiquées par la 7e Flotte américaine à USNI News.

La situation a toutefois empêché le destroyer de poursuivre normalement sa navigation. Le navire USS Robert Smalls a apporté un soutien pour les repas durant cette période, avant que le Benfold ne soit pris en remorque vers Subic Bay. Sa puissance a été rétablie après son arrivée aux Philippines, selon USNI News.

Le Benfold n’est pas un bâtiment récent. La Marine américaine indique qu’il a été mis en service en 1996 et qu’il constitue le 15e destroyer de la classe Arleigh Burke. Le bâtiment compte environ 320 marins et appartient aux forces de surface de la 7e Flotte américaine.

Le porte-avions Lincoln déjà confronté à des difficultés

Cette panne intervient alors que les conditions de déploiement du porte-avions USS Abraham Lincoln suscitent des interrogations aux États-Unis.

Le porte-avions a passé plus de 260 jours en opération, avec plus de 200 jours sans escale dans un port, selon Reuters. Cette durée exceptionnelle a entraîné des préoccupations concernant la fatigue de l’équipage, l’approvisionnement et les conditions de vie à bord. Le navire transporte environ 5 000 marins et militaires, d’après Reuters.

Des informations de presse ont également fait état de problèmes de plomberie, d’approvisionnement en nourriture et de produits de première nécessité. Ces éléments ne font toutefois pas l’objet d’un consensus officiel : le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a contesté certaines descriptions de la situation à bord et affirmé que les conditions avaient été présentées de manière trompeuse.

Une flotte soumise à des déploiements prolongés

Le rapprochement entre les deux affaires doit rester limité aux faits. Rien ne permet d’établir que les difficultés signalées sur le Lincoln ont provoqué la panne du Benfold. Les deux événements illustrent plutôt les contraintes auxquelles sont confrontés des bâtiments américains engagés dans des opérations prolongées sur plusieurs théâtres.

Le contexte est aussi marqué par la relève annoncée du Lincoln. Selon l’Associated Press, le porte-avions USS George Washington a été envoyé vers le Moyen-Orient pour prendre le relais du bâtiment après son long déploiement. Cette rotation intervient alors que la Marine américaine doit maintenir simultanément sa présence au Moyen-Orient et ses capacités dans l’Indo-Pacifique.