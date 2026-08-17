WhatsApp : une nouvelle arnaque vise à soutirer de l'argent aux utilisateurs

Des voyageurs reçoivent actuellement sur WhatsApp de faux messages liés à leurs réservations d’hébergement. Les fraudeurs utilisent des informations réelles sur le séjour pour convaincre leurs cibles de confirmer leur réservation ou leurs coordonnées bancaires via un lien.

La méthode repose sur un principe simple : donner au message suffisamment de détails pour qu’il paraisse authentique. Nom du client, établissement réservé, dates du séjour ou montant à régler peuvent être mentionnés. Le destinataire est ensuite pressé d’agir, parfois sous 12 heures, sous peine de voir sa réservation annulée.

Les données de réservation servent à crédibiliser les messages

Cette campagne serait facilitée par l’accès à des données issues de réservations en ligne. En avril 2026, Booking.com a confirmé que des tiers non autorisés avaient pu accéder à certaines informations associées à des réservations. Les données concernées pouvaient comprendre les noms, coordonnées, détails des séjours et informations échangées avec les établissements.

La plateforme a précisé que les informations financières n’avaient pas été consultées. Ces informations permettent aux escrocs de construire des messages beaucoup plus crédibles qu’un simple courriel envoyé au hasard. Les fraudeurs peuvent aussi reprendre les codes visuels des plateformes de réservation et des hôtels. Le message peut être rédigé dans un langage professionnel, parfois dans plusieurs langues, avec un logo et un lien qui renvoie vers une page imitant un service de paiement.

L’urgence constitue un autre signal d’alerte

Le scénario décrit dans plusieurs témoignages repose sur une demande urgente. Le message annonce que la réservation serait en attente et réclame une vérification rapide. La victime est alors invitée à cliquer sur un lien pour confirmer son séjour ou ses données de paiement.

Une fois sur le faux site, elle peut être invitée à saisir les informations de sa carte bancaire. Le lien peut aussi servir à récupérer d’autres données personnelles. Les autorités et les plateformes recommandent donc de ne pas utiliser le lien reçu pour effectuer une vérification. Booking.com indique qu’il ne demande pas à ses clients de transmettre leurs données bancaires par WhatsApp, SMS ou téléphone.

Les arnaqueurs multiplient les subterfuges sur les réseaux sociaux

Cette technique s’inscrit dans une évolution plus large des fraudes en ligne. Les escrocs cherchent de moins en moins à envoyer des messages manifestement suspects. Ils utilisent des données personnelles, de faux comptes, des logos connus et des conversations adaptées au profil de leurs cibles pour gagner leur confiance. Les réseaux sociaux et les messageries privées offrent un terrain favorable à cette approche. Un message reçu sur WhatsApp peut sembler plus personnel qu’un courriel inconnu. Les fraudeurs peuvent aussi se faire passer pour un proche, un hôtel, une entreprise ou un conseiller afin d’obtenir progressivement des informations sensibles. Le phénomène n’est pas nouveau.

En 2025, le média britannique Which? avait recensé plus de 40 signalements de personnes ciblées par des escrocs se faisant passer pour Booking.com ou ses partenaires durant les six premiers mois de l’année. Les pertes individuelles rapportées allaient de 45 à 4 380 livres sterling. Pour les voyageurs, la précaution reste donc la même : vérifier toute demande directement depuis l’application ou le site officiel de la plateforme, sans cliquer sur le lien transmis dans le message.