Burkina Faso - Argentine : les Étalons toujours coincés au Maroc, le match aura-t-il lieu ?

Le Burkina Faso doit affronter l’Argentine ce dimanche 4 octobre dans le cadre d’un match amical. La Fédération burkinabè de football avait mis les petits plats dans les grands afin que la sélection soit prête à se mesurer au vice-champion du monde. Cette rencontre fait partie des derniers matchs que Lionel Messi va disputer avec l’Albiceleste. Cependant, il y a un hic. À 48 h de la rencontre, les Étalons n’ont toujours pas regagné Buenos Aires. Ils sont toujours au Maroc où ils avaient fait escale avant de prendre la direction de l’Amérique du Sud.

Sur sa page Facebook, Romain Molina, journaliste d’investigation spécialisé dans le football, a indiqué que la délégation burkinabè rencontre un certain nombre de tracasseries qui les empêchent de prendre le vol pour l’Argentine. Molina pointe du doigt l’attitude des responsables argentins qui, selon lui, ne font pas assez d’efforts pour mettre les Étalons dans les conditions optimales pour le déplacement. Les deux sélections s’étaient entendues sur le fait que la Fédération argentine allait prendre en charge le déplacement de l’équipe nationale du Burkina, y compris le séjour.

D’après Romain Molina, les conditions de voyage ne sont pas dignes pour des joueurs professionnels qui représentent une nation. Le journaliste affirme que la Fédération argentine a confié le déplacement des Étalons à une société privée. Molina va plus loin dans les révélations en notifiant que le Burkina ne percevra aucune prime de participation ni partage des revenus générés par le match. De plus, le vol commercial qui a été affrété pour convoyer les Étalons est un vol commercial low cost.

Face à cette situation, il ressort que les joueurs auraient opposé leur veto à monter dans l’avion qui doit les conduire en Argentine. « Les joueurs étaient prêts à quitter leur hôtel (Maroc) à deux reprises avec leurs bagages, mais des difficultés liées au vol ont empêché la délégation de prendre la direction de l’Argentine », a laissé entendre Romain Molina sur sa page Facebook. En coulisse, des tractations seraient en cours dans l’optique de trouver rapidement une solution afin que le match ne soit pas annulé. On en saura plus dans les heures à venir.