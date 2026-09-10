11 septembre : le neveu de Donald Trump dément ses affirmations sur son rôle au lendemain des attentats

Fred Trump III a publiquement contredit son oncle sur X, quatre jours avant le 25e anniversaire des attentats du 11-Septembre. Le neveu du président américain conteste deux affirmations formulées lors d’une cérémonie à Washington en l’honneur des premiers intervenants.

Une équipe d’ouvriers remise en question

Selon Donald Trump, il aurait envoyé une équipe d’ouvriers de construction sur le site de Ground Zero au lendemain des attentats, alors qu’il édifiait à l’époque un grand immeuble à New York. Fred Trump III rejette cette version : « Il ne construisait pas de grand immeuble à ce moment-là », écrit-il, rappelant que la Trump World Tower avait ouvert ses portes plusieurs mois avant les attaques. D’après lui, la seule équipe que son oncle aurait pu mobiliser se composait d’employés de bureau et de comptabilité de la Trump Tower, « pas physiquement capables d’aider » sur un site sinistré de cette ampleur.

Le neveu du président précise avoir personnellement connu plusieurs de ces employés. Il ajoute avoir voulu s’exprimer avant la date anniversaire elle-même, pour ne pas « détourner l’attention des mémoires solennelles » du 11 septembre.

L’évacuation par des pompiers contestée

Donald Trump a également raconté avoir été porté par deux pompiers hors du bâtiment US Steel, aujourd’hui rebaptisé One Liberty Plaza, alors que la structure menaçait selon lui de s’effondrer après les attentats. Fred Trump III conteste ce récit : un ingénieur de sa connaissance, frère d’un de ses partenaires en affaires, aurait été appelé pour inspecter le bâtiment peu après la catastrophe. S’il reconnaît des inquiétudes initiales sur l’état de la structure, il affirme que celle-ci avait finalement été validée pour être réoccupée, et non jugée prête à s’effondrer.

La Maison-Blanche n’a fourni aucun élément à l’appui des déclarations du président. Son porte-parole Davis Ingle a indiqué que Donald Trump « relatait son expérience d’une ville sous le choc » dans les jours ayant suivi les attaques.

Une controverse relancée par le président

Donald Trump a réagi sur son réseau Truth Social, republiant d’anciennes interviews accordées le 13 septembre 2001, soit deux jours après l’effondrement des tours jumelles. Ces vidéos confirment sa présence à proximité du site à cette date, sans étayer ni le sauvetage par les pompiers, ni l’envoi d’une équipe d’ouvriers pour participer aux opérations de secours.

Fred Trump III est l’auteur d’un livre-témoignage sur les Trump et le frère de Mary Trump, nièce du président et autrice de plusieurs ouvrages critiques envers son oncle. Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait 2 977 morts à New York, en Virginie et en Pennsylvanie, et demeurent l’attaque terroriste la plus meurtrière jamais commise sur le sol américain.