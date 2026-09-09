34,5 % : l'Algérie signe une troisième année de leadership gazier en Espagne

La part de marché de Sonatrach sur le sol espagnol a atteint 34,5 % sur l’ensemble de l’année 2025, un niveau qui hisse à nouveau le groupe algérien au premier rang des fournisseurs de gaz de l’Espagne. Environ 128,5 térawattheures ont ainsi transité vers la péninsule ibérique, loin devant les volumes livrés par les États-Unis et la Russie, selon le bulletin statistique du gestionnaire de réseau Enagás, cité par le quotidien Ara.

Un classement resté stable malgré la percée américaine

Les États-Unis talonnent l’Algérie avec près de 30 % des importations espagnoles sur l’année, portées par les cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL). La plateforme spécialisée Attaqa avance des chiffres précis pour l’ensemble de l’année : 107,18 TWh de gaz naturel et 21,32 TWh de GNL pour l’Algérie, contre 111,66 TWh de GNL pour les États-Unis. La Russie complète le podium avec 42,63 TWh, loin derrière les deux premiers fournisseurs.

L’année n’a pourtant pas été linéaire. Washington avait ravi la première place à Alger dès janvier et février 2025, avec une part grimpant jusqu’à 35 % des importations sur les quatre premiers mois de l’année. L’Algérie n’a repris l’avantage qu’à partir de juin, avec 43,6 % des importations ce mois-là, avant un nouveau bras de fer en août où les États-Unis sont brièvement repassés devant avec 38,1 % contre 36,4 % pour l’Algérie.

Le Medgaz, principal canal d’approvisionnement

La majeure partie des volumes algériens transite par le gazoduc sous-marin Medgaz, qui relie directement les côtes algériennes à l’Espagne. Détenu à 51 % par Sonatrach et à 49 % par le groupe espagnol Naturgy, cet ouvrage a vu sa capacité annuelle portée à 10 milliards de mètres cubes grâce à des travaux d’extension achevés ces dernières années. Le solde des exportations algériennes provient du GNL transporté par méthaniers, un canal qui offre à Sonatrach une flexibilité supplémentaire face aux pics de demande.

Sur l’ensemble des importations espagnoles de gaz, la baisse atteint 9,7 % par rapport à 2024, avec un total de 372,25 TWh contre 339,38 TWh l’année précédente. Les exportations algériennes reculent légèrement en valeur absolue, passant de 131,2 TWh en 2024 à 128,5 TWh en 2025, tout en conservant la première place du classement.

Une position qui se prolonge en 2026

Les premiers mois de l’année suivante confirment cette dynamique. Sur la période glissante de mars 2025 à février 2026, l’Algérie a fourni 107 114 GWh à l’Espagne, soit 34,1 % du total. En mai 2026, Sonatrach a porté sa part mensuelle à 42,6 % des importations, avec 13,37 TWh livrés contre 8,14 TWh un an plus tôt, retrouvant la tête du classement après quatre mois passés en dehors du podium.

L’Espagne importe de neuf fournisseurs différents, l’Algérie et les États-Unis représentant à eux seuls près de 79 % des volumes sur certains mois de 2025, devant le Nigeria ou l’Angola.