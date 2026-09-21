À 82 ans, Yoweri Museveni explique ce qu’il veut accomplir d’ici ses 100 ans

Le président de l’Ouganda, Yoweri Museveni, a exposé le 20 septembre 2026 les objectifs qu’il souhaite poursuivre s’il atteint l’âge de 100 ans. Âgé de 82 ans depuis le 15 septembre, le chef de l’État entend consacrer les 18 prochaines années à promouvoir une intégration économique et politique plus poussée en Afrique.

Dans son message publié après son anniversaire, Museveni remercie les quelque huit millions de personnes qui, selon lui, lui ont adressé leurs félicitations. Il dit espérer que lui et son épouse Janet Museveni pourront respectivement atteindre 100 et 96 ans. « Ces vœux et les bénédictions de Dieu nous porteront encore 18 ans », a-t-il déclaré.

Trois objectifs avancés pour l’Afrique

Museveni présente trois priorités qu’il souhaite continuer à défendre au cours des prochaines années. La première concerne le développement d’un marché africain davantage intégré, qui permettrait, selon lui, d’élargir les débouchés des producteurs et des entreprises du continent. La deuxième porte sur la sécurité et l’intégration politique. Le président ougandais cite le projet de Fédération d’Afrique de l’Est comme l’une des possibilités de rapprochement politique entre certains États africains.

Sa troisième priorité concerne le concept d’« undugu », terme swahili faisant référence à la fraternité. Museveni l’associe au rapprochement entre les grandes familles linguistiques du continent et évoque une population africaine d’environ 1,5 milliard de personnes.

Selon le dirigeant ougandais, la progression sur ces trois dossiers favoriserait le développement économique et renforcerait la sécurité des États africains. Quelques jours auparavant, lors des célébrations de son anniversaire, il avait déjà défendu l’élargissement du marché continental afin d’accroître les possibilités commerciales des économies africaines.

Une position défendue depuis plusieurs décennies

L’intégration africaine figure depuis plusieurs décennies parmi les thèmes défendus par Museveni. Le Daily Monitor rappelle que le programme en dix points élaboré en 1984 par le mouvement qui allait prendre le pouvoir prévoyait déjà un renforcement de la coopération entre l’Ouganda et les autres États africains.

Arrivé au pouvoir en 1986, Museveni dirige le pays depuis quarante ans. Il a entamé en mai 2026 un nouveau mandat de cinq ans, couvrant la période 2026-2031, après l’élection présidentielle organisée en janvier. La présidence ougandaise présente cette période comme son septième mandat à la tête du pays.

Le président avait également défendu en juin 2026 une accélération de l’intégration au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC). Il avait alors évoqué le développement d’infrastructures régionales, l’intensification des échanges commerciaux et la poursuite des discussions autour d’une monnaie commune.

Les 18 années évoquées ne correspondent pas (forcément) à un mandat politique

La référence aux 18 prochaines années ne constitue pas l’annonce d’un maintien à la présidence jusqu’à l’âge de 100 ans, en tout cas le président ougandais n’en a pas fait cas. Dans son message, Museveni associe cette durée au nombre d’années supplémentaires qu’il espère vivre et aux projets qu’il souhaite continuer à défendre. Son mandat actuel doit prendre fin en 2031. Le chef de l’État n’a annoncé, dans cette déclaration, aucun projet électoral couvrant l’ensemble des 18 années évoquées.