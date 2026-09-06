À Aubervilliers, un enfant tué et plusieurs blessés graves dans l'explosion d'une maison due à une fuite de gaz

Une déflagration a soufflé une habitation de la rue Paul Verlaine, à Aubervilliers, samedi soir vers 21h30. Le bilan communiqué dimanche fait état d’un mort, un enfant de deux ans, et de sept blessés, parmi lesquels deux personnes restent en urgence absolue.

Les secours ont travaillé une partie de la nuit pour dégager les décombres de la maison effondrée sous l’effet du souffle. La piste privilégiée par les autorités reste une fuite de gaz survenue avant l’explosion, sans que son origine exacte soit encore établie.

Ce que dit le maire

Sur son compte Facebook, le maire d’Aubervilliers Sofienne Karroumi a été le premier à confirmer le drame, tôt dimanche matin. « Un enfant est décédé ce soir dans l’explosion d’un pavillon rue Paul Verlaine à cause d’une fuite de gaz« , a-t-il écrit, avant que la préfecture de police de Paris ne détaille à son tour le nombre de blessés.

Deux personnes figurent parmi les cas les plus critiques, hospitalisées en urgence absolue. Les cinq autres blessés présentent des traumatismes moins sévères, sans que leur pronostic vital soit engagé, selon les mêmes sources.

Le quartier plongé dans le noir

Par mesure de sécurité, l’alimentation électrique de plusieurs immeubles voisins a été interrompue durant la nuit, le temps que les techniciens vérifient l’absence de risque résiduel. Un établissement du quartier a ouvert ses portes pour permettre aux équipes de secours de s’organiser et de mettre les habitants évacués à l’abri du froid. Plusieurs riverains, choqués par la violence de la détonation, ont rapporté avoir ressenti les vibrations de l’explosion à distance de plusieurs rues.

Une enquête ouverte à Bobigny

Le parquet de Bobigny a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour établir les circonstances précises de l’accident. Les investigations devront déterminer si un défaut d’installation, une vétusté du réseau ou une manipulation est à l’origine de la fuite.

Ce type de sinistre demeure rare à l’échelle nationale : entre 2010 et 2014, la France a enregistré en moyenne moins de 70 accidents liés au gaz naturel par an, la quasi-totalité étant imputable à des installations domestiques défectueuses plutôt qu’à des failles du réseau de distribution public. Aucune annonce n’a pour l’instant été faite concernant un éventuel relogement des habitants dont les logements ont été endommagés par le souffle de l’explosion.