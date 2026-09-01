Accident de bouée tractée à Saint-Cyprien : le pilote parmi les deux victimes décédées

Un accident nautique a fait deux morts et plusieurs blessés mardi en fin de matinée au large de Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales. Le drame a frappé un groupe de sept usagers embarqués sur une bouée tractée, à hauteur de la plage des Capellans, a précisé la sous-préfète Clara Thomas.

Le pilote de l’embarcation parmi les victimes

Le parquet de Perpignan, confirmant un premier bilan du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, a fait état de deux décès. Une troisième personne se trouve en urgence absolue, tandis que les autres occupants de la bouée présentent des blessures plus légères ou restent en état de choc.

Selon les précisions du procureur Jérôme Bourrier, c’est le conducteur du bateau lui-même qui figure parmi les deux personnes mortes dans l’accident. D’après lui, l’embarcation aurait été déstabilisée par les vagues qu’elle générait, provoquant l’éjection du pilote. Livré à lui-même, le bateau serait alors parti en cercles incontrôlés, heurtant les occupants de la bouée. « Ces éléments doivent pour l’instant être pris avec prudence », a précisé le magistrat, l’enquête devant encore établir les circonstances exactes du sinistre.

D’importants moyens de secours mobilisés

Deux hélicoptères ont été engagés dans l’opération de sauvetage, aux côtés de pompiers, de militaires de la brigade nautique et d’une vedette de la SNSM. Une cellule d’urgence médico-psychologique a par ailleurs été mise en place à la capitainerie du port de Saint-Cyprien, où dix-huit personnes ont été prises en charge dans l’après-midi, selon Clara Thomas.

La pratique de la bouée tractée, très répandue sur le littoral méditerranéen en période estivale, consiste à tirer une ou plusieurs personnes installées sur une bouée gonflable derrière un bateau à moteur. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident, l’un des plus meurtriers recensés ces dernières années sur cette activité nautique en France.