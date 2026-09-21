Argentine - Bénin : les billets pour les adieux de Messi montent jusqu’à 317 dollars

Les places pour le match Argentine – Bénin, le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires, se vendent entre 29 000 et 480 000 pesos, soit environ 19 à 317 dollars américains. Ce match doit être le dernier de Lionel Messi en sélection, lui qui a annoncé sa retraite internationale le 31 août, après la finale de la Coupe du monde 2026 perdue face à l’Espagne.

Le capitaine de 39 ans avait débuté avec l’Albiceleste le 17 août 2005 à Budapest, face à la Hongrie, et avait été expulsé moins d’une minute après son entrée en jeu. Le Monumental, qui accueille plus de 80 000 spectateurs, devrait être le décor de son dernier match sous ce maillot.

Une retraite annoncée le 31 août

Messi a fait part de sa décision sur Instagram, après 207 sélections et 125 buts, selon France 24, qui le présente comme le meilleur buteur de l’histoire de l’Argentine. Il indique avoir arrêté sa décision le 21 juillet, deux jours après la finale, et en être plus convaincu depuis la mort de son père, Jorge Messi, décédé le 8 août à 68 ans. Son message s’achève sur « Merci Dieu de m’avoir fait argentin. » Il quitte la sélection avec la Coupe du monde 2022 et les Copa América 2021 et 2024. Au Mondial 2026, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives. Sa carrière se poursuit à l’Inter Miami.

Six tarifs, de 29 000 à 480 000 pesos

La grille de l’AFA, la fédération argentine, s’applique aussi au match du 3 octobre contre le Burkina Faso. Les enfants de 3 à 10 ans paient 29 000 pesos (19 dollars), et la tribune populaire coûte 90 000 pesos (59 dollars). Les gradins supérieurs Sívori et Centenario sont à 180 000 pesos (119 dollars).

Il faut compter 320 000 pesos (211 dollars) pour les secteurs intermédiaires Sívori et Centenario et pour les gradins supérieurs San Martín et Belgrano, puis 450 000 pesos (297 dollars) pour les secteurs inférieurs San Martín et Belgrano. Les secteurs intermédiaires de San Martín et Belgrano sont les plus chers, à 480 000 pesos (317 dollars).

Vente mardi sur Deportick, trois matchs en sept jours

La billetterie ouvre mardi 22 septembre à 18 h, exclusivement sur Deportick. Les acheteurs passent par une file d’attente virtuelle et doivent disposer d’un compte enregistré. Le Bénin sera le troisième rendez-vous de l’Argentine sur cette fenêtre internationale, après la Bolivie le 30 septembre à Córdoba et le Burkina Faso le 3 octobre au Monumental. Messi a été convoqué, selon l’AFA, et doit faire ses adieux à l’Albiceleste à cette occasion.