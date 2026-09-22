Bénin : Noélie Yarigo expose ses ambitions au président Wadagni après son sacre mondial

Le président Romuald Wadagni a reçu l’athlète Noélie Yarigo ce mardi 22 septembre au Palais de la Marina. Cette audience intervient après le sacre mondial de la spécialiste béninoise du 800 m, remporté le 24 août 2026 à Daegu, en Corée du Sud.

Un appel présidentiel après la victoire

Selon les propos rapportés par l’athlète, le chef de l’État l’avait contactée juste après sa course victorieuse, avant de lui demander de revenir au pays avec son entraîneur pour organiser cette rencontre. Reçue ce mardi, Yarigo a pu détailler son parcours, ses difficultés et ses projets sportifs au président. Elle décrit un échange chaleureux, allant jusqu’à comparer l’attitude du chef de l’État à celle d’« un père qui écoute sa fille ».

D’après son récit, cette audience a aussi été l’occasion de fixer un cap : le président aurait insisté sur le fait que cette médaille constitue une étape et non un aboutissement, l’encourageant à poursuivre l’entraînement pour viser de nouvelles compétitions internationales.

Le titre décroché à Daegu

Ce sacre remonte au 24 août, lors de la finale du 800 m de la catégorie W40 aux 26es Championnats du monde d’athlétisme Masters, organisés à Daegu. Yarigo s’était imposée en 2’10 »55, décrochant l’or dans cette catégorie d’âge réservée aux athlètes de 40 à 44 ans. Ce nouveau titre s’ajoute à un palmarès déjà solide pour l’athlète native de Natitingou.

En mars 2024, elle avait décroché la médaille de bronze du 800 m aux Championnats du monde en salle de Glasgow, une première pour l’athlétisme béninois sur cette distance à ce niveau de compétition, derrière la Britannique Jemma Reekie et l’Éthiopienne Tsige Duguma. Cette performance avait été précédée d’une saison 2023 remarquée, marquée par la meilleure performance mondiale de l’année en salle sur 800 m, en 1’59 »29, et par un record national en plein air de 1’58 »65 réalisé lors de la Ligue de diamant de Paris.

L’athlète a par ailleurs été sacrée championne de France en salle du 800 m à deux reprises, en 2023 puis en 2024. Sur le plan olympique, elle a représenté le Bénin lors de trois éditions consécutives des Jeux, à Rio en 2016, Tokyo en 2020 et Paris en 2024, où elle a été désignée porte-drapeau de la délégation béninoise. Membre des Forces armées béninoises, elle détient aujourd’hui cinq records nationaux du Bénin sur 800 m, en salle comme en plein air.

La suite annoncée

Yarigo assure vouloir capitaliser sur cette dynamique. Dans son message, elle évoque une « nouvelle mission » : poursuivre les efforts pour représenter le Bénin sur la scène internationale. Elle a également adressé ses remerciements à la Fédération béninoise d’athlétisme et au ministère des Sports pour leur accompagnement. Aucune date n’a pour l’heure été communiquée concernant sa prochaine échéance de compétition. La Fédération béninoise d’athlétisme avait de son côté salué, dès l’annonce du titre mondial, une performance qualifiée de remarquable, soulignant la portée de cette distinction pour le rayonnement sportif du pays.