American Airlines : une passagère se déshabille et mime des actes indécents, la police l'attend à l'atterrissage

Une passagère du vol American Airlines 1779 s’est entièrement dévêtue en plein vol entre Baltimore et Miami, avant de se livrer à des gestes indécents devant les autres voyageurs. L’appareil a atterri comme prévu à Miami, où des policiers attendaient la passagère sur le tarmac.

Un message d’alerte transmis au poste de pilotage

Les faits se sont produits dans la nuit du 12 septembre, alors que l’avion volait en direction de la Floride. Un steward aurait alerté le poste de pilotage en urgence, précisant que la passagère du siège 9D était nue et adoptait une attitude inappropriée face aux autres voyageurs, selon des données ACARS consultées par le site AirLive et rapportées par Fox News. Le message indiquait que la situation devait être transmise au centre opérationnel de la compagnie ainsi qu’aux forces de l’ordre.

Le vol, initialement retardé de deux heures avant son décollage de l’aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore/Washington, s’est posé à Miami vers 23h23 heure locale. L’appareil n’a pas été dérouté vers un autre aéroport malgré l’incident survenu à bord.

La passagère interpellée à l’arrivée

À l’atterrissage, des policiers étaient positionnés à la porte d’embarquement pour prendre en charge la passagère, dont l’identité n’a pas été révélée. Aucune précision n’a été apportée sur d’éventuelles poursuites judiciaires à son encontre. Les autorités de Miami-Dade n’ont pas communiqué sur les circonstances ayant précédé cet épisode, ni sur l’état de santé mentale ou physique de la femme concernée. American Airlines n’a pas publié de communiqué officiel détaillant l’incident à ce stade.

Des incidents à bord en hausse aux Etats-Unis

Ce type d’épisode s’ajoute à une liste de comportements perturbateurs recensés dans les avions américains ces dernières années. Selon les données de la Federal Aviation Administration (FAA), plus de 900 cas de passagers indisciplinés avaient été signalés aux Etats-Unis durant le premier semestre 2024, dont une centaine directement liés à l’alcool. L’agence fédérale peut infliger des amendes allant jusqu’à 37 000 dollars par infraction et transmettre les dossiers les plus graves au FBI. Miami reste l’un des aéroports américains les plus concernés par ce type d’incidents, ayant déjà été le théâtre d’altercations physiques et d’interpellations impliquant des passagers d’American Airlines.